Cáncer de Ovario provoca muerte

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Aunque poco se habla del cáncer de ovarios, es uno de los más peligrosos, es muy silencioso y causa hasta la muerte, sino se logra detectar a tiempo, por lo que muchas mujeres desconocen de esta patología, sobre todo en las comunidades indígenas.

De acuerdo a los médicos, es difícil de detectar, que supone el cuarto cáncer que más muertes produce detrás de los de pulmón, mama y colon y quizá, el más mortífero de los tumores ginecológicos, pues por su ubicación, no permite detectarlo, por eso la necesidad de la auscultación temprana y continua.

En Chiapas, se dice que es uno de los problemas que se presenta en las mujeres, aunque no hay un dato específico, sobre todo, porque no hay información al respecto, muchas de las mujeres han manifestado que es culpa del esposo o de la pareja, aunque no es tal.

El problema de esta enfermedad es su complejidad a la hora de dar una clínica clara dado que los síntomas son vagos y difusos; dolor de espalda, dolor pélvico, fatiga crónica, molestias abdominales, hinchazón, sensación de estar llena, molestias al orinar, sangrado habitual, cuestiones que no pueden asociarse a un cáncer y sí a cualquier otra patología. Esta razón quizá hace que cuando se padece, no de la cara y la detección no haya sido precoz.

Este cáncer afecta a 12 de cada 100.000 mujeres cada año en este país. El crecimiento desordenador y descontrolado de las células ováricas supone que el ovario crezca y comience a invadir otras estructuras anatómicas como las trompas de Falopio y dada su gran irrigación el tumor se pueda haber metástasis cuando se encuentra.

Cuanto antes se sepa mejor sobre todo porque el abordaje quirúrgico debe ser correcto dado que la supervivencia de la paciente depende de ello dado que la cirugía es realmente compleja. Una vez más se hace un llamamiento desde las asociaciones de afectadas por cáncer de ovario y se apela a la investigación dado que se conoce la biología molecular del tumor y se podría seguir avanzando en esta línea.