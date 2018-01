Cáncer infantil, en aumento

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Los casos de cáncer infantil, ha aumentado, esto es considerado por la presencia del hospital pediátrico de Tuxtla Gutiérrez, quien ha llevado tratamiento de prevención en todas las zona, aunque no hay distinción entre los indígenas y los mestizos.

Ejemplificó que en el 2010, se encontraron 92 casos más, mientras que el año anterior se elevó a 104, indicó que desde que está en el seno materno no se puede definir si está propenso al cáncer, ya que este se desarrolla entre los 4 a los 9 años, lo que si se puede es disminuir los factores de riesgo.

En el 2017, los casos se elevaron, principalmente la leukemia infantil, un tema que preocupa, pero se dejó en claro que en todo momento se tiene la atención necesiaria para poder salvarlos de la situación en que se encuentran estos menores, pero también sus familiares deben poner de su parte.

Y es que en el año, se reciben alrededor de 60 pacientes infantiles, con tumores sólidos, aclaró que en promedio son 7 de cada diez niños, afortunadamente logran salvar la vida, los otros tres, definitivamente terminan por perder la vida, debido a varios factores.

Subrayó que las consultas al año, en realidad suman 30 mil, lo que es una fortuna que los menores que presentan el cáncer sea mínimo, pero mostró su preocupación, porque dijo que ellos así tenga a uno solo, es motivo de atención constante, la tarea es salvarlo.

En el caso de los tipos de cánceres que se presentan en los niños, son varios y no solamente está el que se conoce como leucemia, pero también está en los huesos, en los ojos, en las partes blandas o tejidos, que finalmente son los que están siendo atendidos por el nosocomio.

Negó que los casos sean de manera peculiar en las zonas indígenas, este fenómeno se presenta en todas partes, en los ahora 122 municipios, aunque no hay un dato estadístico que marque en realidad la situación que este implica, es decir que un municipio en común tenga algo que provoque esta enfermedad mortal.

Lo que si es cierto, que la aparición de cáncer infantil, puede ser genética, pero también en la alimentación, la condición de falta de control pre natal, atención de parto temprano en pacientes muy adultos o de edad menor, es decir que estén entre los 14 a16 años, por su adolescencia.