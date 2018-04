Candidato independiente interpuso denuncia por agresión sufrida en la zona Norte Oriente de Tuxtla

Rodolfo Flores.

Agencia ReporteCiudadano, 25 de abril del 2018. Tuxtla Gutiérrez.- Jorge Martínez Salazar, candidato independiente a la alcaldía de Tuxtla informó ante los medios de comunicación que interpuso la denuncia formal por la agresión y atentado que sufrió en contra de su vida éste martes en la zona Norte Oriente por un grupo de personas hasta ahora no ha sido identificado.

El empresario tuxtleco dio a conocer que acudió a la Colonia La Esperanza en el extremo Norte de la ciudad, el día martes a una reunión con una líder del lugar con la que guarda una añeja amistad y por la invitación hecha a su persona.

Sin embargo al regreso fue interceptado por un grupo de personas no identificadas, fue bajado por la fuerza junto con el chofer de la unidad, algo que dijo no enteder pues dos carros pasaron antes que lo acompañaban y no hubo problemas.

Los agresores insultaron, detuvierony trasladaron a Martínez Salazar, a un lugar donde fue amarrado, esto a pesar de que explicó el motivo de su visita.

“Me llevaron caminando cinco cuadras y me metieron a una casa donde me amarraron y literalmente me colgaron, golpeando mi cuerpo sin explicación alguna. Los agresores únicamente decían ‘acá mandamos nosotros, ya te chingaste’”, explicó.

Agregó además que por su mente pasó “seré de la lista de candidatos que asesinan en los procesos electorales, yo temí por mi vida, soy hombre pero en esos momentos sentí miedo porque sentí que me iban a matar, habían dos sujetos con varillas quienes me interrogaban”.

Los captores amenazaron con retenerlo por dos días y lo amenazaron para que no vuelva a regresar a éste lugar, de lo contrario tomarían otras medidas.

“Yo no puedo decir a que grupo pertenece, no se identificaron pero los responsables deben ser sancionados conforme marca la ley, tienen derechos como cualquier ciudadano y también deben respetar las leyes”, subrayó.

En éste espacio pidió a las autoridades judiciales y de justicia realizar una exhaustiva investigación para que no quede impune un hecho del que cualquier ciudadano puede ser víctima, además de que en una ciudad no debe existir este tipo de anarquía en donde una minoría impone su ley, violentando, golpeando y secuestrando sin recibir un castigo como marcan las leyes vigentes.