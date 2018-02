Candidatura común es jurídicamente sólida y busca conformar un proyecto amplio y plural: PRD

El Secretario de Formación Política del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Chiapas, José Luis Cruz Hernández en rueda de prensa dejó en claro que no está en riesgo de caer bajo ningún motivo la figura de candidatura común en la que el PRD está participando, toda vez que cuenta con la solidez jurídica necesaria, por lo que le asiste la razón y el derecho.

En este mismo sentido reiteró que en el acuerdo se encuentran integrados los partidos: De La Revolución Democrática, Acción Nacional, Movimiento Ciudadano, Podemos Mover a Chiapas, Chiapas Unido y Partido Verde Ecologista de México y será el Organismo Público Local Electoral (OPLE) quien tiene hasta el día sábado para dictaminar cualquier situación.

Por su parte, el representante propietario del PRD ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Samuel Castellanos Hernández aclaró que en ningún momento se han roto acuerdos con los partidos Movimiento Ciudadano y Acción Nacional, por el contrario lo que se ha manifestado ante el órgano electoral es la intención de tener una candidatura común conformada por más partidos con el objetivo de lograr el triunfo el próximo primero de julio en beneficio de las y los chiapanecos.

“Hay que ser muy claros, no estamos rompiendo ningún acuerdo con el PAN o Movimiento Ciudadano, no hay que dejarse llevar de rumores y por eso estamos acá para aclarar que sólo se trata de un rediseño de estrategia, de una reestructuración en donde nos agrupamos más partidos como muestra clara de que se busca conformar en su momento un gobierno de coalición en donde quepan todas y todos” explicó.

Finalmente Castellanos Hernández pidió a la sociedad no dejarse engañar con versiones que circulan muchas veces en redes sociales sin sustento alguno, toda vez que aún no se ha definido el nombre de quién encabezará dicha candidatura común, por lo que se analizará con detenimiento el perfil de todos los que se han registrado como precandidatos a fin de decidir por quien represente la opción ganadora.