Cárcel ofrece el meco a sus empleados

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Con amenazas del gobierno del Estado, buscan desarticular el movimiento que sostienen los burócratas de Chiapas, quienes solamente están pidiendo lo que corresponde a derecho, no desean que haya regalías, expresó Mandy Zorrilla Martínez.

Para el gobierno, los delitos son motín, atentados contra la paz y seguridad corporal y patrimonial del estado y ataques a las vías de comunicación, cuando el gobernador y sus funcionarios han robado más, según dieron a conocer los inconformes, lo que han llamado además una calumnia y cinismo de las autoridades.

Sin embargo, no es la única que ha sido sindicada por la autoridad, quien inició carpetas de investigación en contra de ella y una compañera dijo, como trabajadora del Poder Judicial; conoce sus derechos y los que le asiste, por lo tanto se dijo no sentirse intimidada, sino molesta por la acción, cuando hay una negociación.

Por su parte sus compañeras, indicaron que ya dejaron en la mesa tres propuestas, a fin de que el gobierno indique que es lo más conveniente, tomando en cuenta que las finanzas no son ni claras ni transparentes, por lo tanto no se pide más allá de lo que ellos consideran como justo.

Por su parte trabajadores de la recaudación de hacienda de Chiapa de Corzo, también se sumaron al paro de labores, esto como medida de presión, ellos no les pagan, tampoco el gobierno se le pagará, dijeron, si mandan policías, el pueblo sabe cómo defenderse y como vengarse en un momento dado.

Las cosas no son claras, tampoco para el gobierno tiene que serlas, se está jugando más que un sueldo y beneficios salariales, la salud, la educación y el bienestar de las familias, no se trata de un asunto menor, por eso están luchando y negociando desde la capital del estado.

Finalmente, los trabajadores dieron a conocer que esto, no tiene por qué heredarse al gobierno de Rutilio Escandón Cadenas, el asunto lo creó Velasco y él tiene que resolverlo, nadie lo nombró Senador, por lo que se pedirá su salida también del Senado de manera constitucional de parte de la mayoría de la sociedad.