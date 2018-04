Carlos Morales y Carlos Penagos enviados de la mafia

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Como un peligro fue calificado Carlos Morales Vázquez, candidato a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez, por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), quien pisotea a las mujeres y se burla del pueblo.

La secretaria de la Mujer del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Chiapas, Berthy Roblero Pérez, denunció que la paridad de género en las candidaturas dentro de la militancia del partido no se aplicó, dejando en claro su total desapego a la igualdad y equidad de género que impera dentro de Morena a nivel nacional.

Algunos más, opinaron que es el poder quien los envía, porque es una mafia, para usar solamente a las mujeres para que voten, pero sin el derecho a ser votadas, en una franca violación a los derechos de ellas, quienes han luchado por ser tomadas en cuenta.

Roblero Pérez resaltó que en Tuxtla Gutiérrez, municipio en el que ella entregó y cumplió a cabalidad con los requisitos para figurar en una candidatura, no se respetó la equidad y se impuso a Carlos Morales Vázquez, a quien calificó de ser ampliamente reconocido por su simpatía con el PVEM, PRI y PRD.

Refirió que, Carlos Morales es un político que no le importa la paridad de género y que a pesar de saber que para Tuxtla Gutiérrez, la candidatura por morena a la presidencia municipal es para una mujer, ha demostrado su total incumplimiento a un estatuto nacional y electoral.

Algunos de los presentes, lo acusaron de ser el responsable de la caída de uno de los buenos presidentes municipales, como fue Julio César García Caseres, y que por su ambición, lo desaforaron de la presidencia de Tuxtla Gutiérrez, pero se le cayó el teatro y Morales no pudo ser el sustituto.

También cuando intentó ser presidente ante Samuel Toledo, y aseguró que sería el vigilante del pueblo, pero no en cuanto le ofrecieron dinero, quedó todo en el olvido, es un tipo hipócrita, decían algunos de los presentes, mientras escuchaban a Roblero, quien proponía con objetividad su punto de vista.

Señalaron a Carlos Penagos, de ser otro títere del ex presidente municipal, Fernando Castellanos, pues de ahí está saliendo el dinero para pagar la compra de votos, ya que como no pueden con el contrario, ellos piensan que es la única salida para salvar el pellejo del ex edil, acusado de llevar millones en el aeropuerto.

Berthy Roblero, también denunció hace unas semanas, al líder de Morena en Chiapas por acoso, en donde señaló que el partido no respeta a las mujeres, ni protege sus derechos, toda vez que, la militancia está llena de machismo.

Asimismo, demostró la impugnación que realizó en contra de la candidatura de Carlos Morales, toda vez que, en Tuxtla no se aplicó la paridad de género, subrayando también que, en municipios como Tapachula y Ocosingo, se realizó el mismo atropello.