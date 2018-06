Carreteras de muerte en Chiapas

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho. – Chiapas ocupa el lugar número doce en accidentes carreteros federales, donde 1076 vehículos participaron en estos desastres, ocasionados por la imprudencia o por otros factores, entre ellos el que comunica a la entrada de Tuxtla poniente, conocido como la Pochota.

En las estadísticas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), señala que el año pasado fueron 715 accidentes ocurrieron en tramos exclusivamente federales, mientras que en tramos municipales como la capital Tuxtla Gutiérrez, alcanza los 25 diarios.

Las colisiones suman 715 en este momento, mientras que las colisiones con víctimas fueron 252, las cifras en perdida de vidas humanas llegaron a 102 en el año pasado y lesionados 456, esto producto de varios factores, entre humanos y materiales, como problemas en los tramos que va desde baches, deslaves y hasta mal trabajo.

Sobre los daños materiales por los vehículos chocados son en promedio 2 mil183.9 mientras que los vehículos accidentados fueron 1076, finalmente el costo de los accidentes (miles de dólares) 70,035, según el dato estimado por la dependencia federal, reportado por la Policía de Caminos.

Pero el tramo más peligroso, no es el de Tuxtla Poniente, sino la que comunica de la carretera 199 que comunica a San Cristóbal de las Casas, con 244 accidentes en el año, aunque las consecuencias son menores, que las que se han presentado a la altura de la Pochota.

En lo que refiere a la Huixtla- Ciudad Cuauhtémoc, alcanza los 125; Tapachula- Puerto Madero 82; pero la de Tapanatepec a Tuxtla Gutiérrez 155.3; colocándola como un tramo sumamente peligroso, entre ellos esta pendiente de la entrada a la altura de la Pochota, que no existía.

Por su parte Ignacio Jesús Albores Hernández, coordinador del Área de Socorros de la Cruz Roja en Tuxtla Gutiérrez, ya había citado que al día atienden hasta 25 servicios por accidentes automovilísticos en Tuxtla Gutiérrez, incluyendo las personas atropelladas por los mismos vehículos.

Cabe destacar que la Cruz Roja de Tuxtla Gutiérrez cerró el primer mes de año con 273 servicios brindados, cuya gran mayoría fueron brindados a accidentes automovilísticos ya que en la ciudad capital existe mucha imprudencia por parte de los conductores, lo cual ha provocado estos altos números.

Los fines de semana es cuando más accidentes se presentan por la madrugada, ya que muchos jóvenes de entre 18 a 20 años salen a festejar algún evento donde ingieren bebidas alcohólicas por lo que son más propensos a provocar algún tipo de accidente donde además de poner su vida en riesgo, ponen la también la de terceros. Desde el Congreso, también se trabaja en ese sentido, la diputada presidenta de la Comisión de Protección Civil del Congreso local, Fabiola Ricci Diestel, manifestó que esto es grave y se tiene que actuar en consecuencia, a fin de que no se siga permitiendo más pérdida de vidas humanas.

Su comisión de Protección Civil, planteó redoblar acciones para que la ley de tránsito en todo el estado de Chiapas, sea sancionado cuando ocurra un hecho como este o cualquier otro tipo de accidentes, donde se ponga en peligro la vida de ciudadanos.

Hoy no solo se puede considerar como un día de luto, sino de reflexión, por lo que también dijo invitar más adelante a las autoridades del gobierno federal, estatal y municipal, a fin de que se dé un análisis concreto sobre el trabajo a realizar para ir reduciendo accidentes en tramos carreteros.

Ricci Diestel, también adelantó, que, si procede en el análisis de sus compañeros legisladores, podría hablarse no solo de multas altas, sino la suspensión de las unidades por territorio estatal, a fin de que las empresas entiendan que con la vida de los ciudadanos no se puede estar jugando.

Finalmente, la legisladora del PAN, pidió el apoyo del gobierno para obligar a la empresa ayude económicamente a pagar a los deudos, gastos funerarios y demás, ya que alguno de ellos, era cabeza de familia y hoy quedan en el desamparo, y sin forma de poder salir adelante.

Desde la creación de este tramo, se ha dado el número mayor de accidentes, todo depende de la velocidad, sobre todo de unidades pesadas que arriban a Tuxtla Gutiérrez, la mayoría de los casos con resultados negativos, antes y después de la rampa construida por los tres órdenes de gobierno.

Sin embargo, también autos compactos se han estrellado, lo que indica que todo es parte de la alta velocidad; a pesar de instalarse módulos de seguridad y reductores viales, esto no ha servido para que los accidentes se sigan presentando, por el contrario, se mantiene en el mismo índice.

En algunos casos los indicadores marcan por exceso de velocidad y el otro por la ingesta de bebidas alcohólicas, en algunos casos por jóvenes y la mayoría por adultos, en todos los casos son hombres, aunque los resultados en lesionados y fallecidos, hombres y mujeres, adultos y niños.