Castellanos dice que soy intocable: Palomeque

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Trabajadores jubilados y pensionados del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, exigieron el pago de sus derechos, hay dinero para bonos, para arreglo de las oficinas, para contratación de amigos; pero se niega beneficios a los ex trabajadores expresaron.

Por un lado Carlos Molano dice sí el apoyo, pero por el otro la tesorera Cristina Palomeque dice que quien manda no es Molano sino aún Castellanos y que ella solo le sirve al ex edil y que además será el gobernador a partir del 1 de septiembre, porque son las instrucciones que se tienen.

Los jubilados y pensionados, dicen que esto es una burla, ellos no están pidiendo que les regalen el dinero, solo que se les de lo que por derecho les corresponde, la tesorera no tiene por qué ocultar el monto, cerrarse en que no hay dinero y menos cuando el edil ya lo autorizó.

La denuncia se había hecho en Péndulo de Chiapas, ahí salió que no nos pagan, decían; ahora más enojada está la señora (Cristina Palomeque), porque dijimos que se está robando el dinero; pero si es verdad, caso nos quiere dar el dinero que nos corresponde, subrayaron, sino estamos aquí por limosnas, estamos porque es un derecho y una obligación de ellos.

Esta es una primera acción, falta otras que se harán si el gobierno municipal, no quiere atendernos, no nos vamos a cansar y diremos en todos los medios, lo que está pasando, que se enteren todos, que nos roban, pero esto en franca referencia a la tesorera municipal.