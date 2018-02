Castigo al responsable de accidente, pide reportero

El Estado/Agencia

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 12 febrero (El Estado).-Fue el 10 de febrero cuando el reportero local Ainer González Marroquín fue impactado por un vehículo particular que conducía un adolescente que viajaba a exceso de velocidad y presuntamente bajo estado de ebriedad, en el lado Sur de Tuxtla Gutiérrez.El fuerte impacto provocó daños materiales en la unidad de González, pero también le dejó desperfectos físicos en la pierna y cuello. Este lunes, muy temprano, acudió a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) para denunciar los hechos y pedir castigo para la persona que estuvo a punto de privarlo de la vida. Sin embargo, después del percance, un sujeto de 40 años de edad (quien después fue identificado como el padre del conductor) amenazó al comunicador para que no levantara ninguna denuncia, porque perdería dinero en trámites que se llevan años para resolver. El reportero local pidió a las instancias gubernamentales a que en este caso no haya impunidad, porque en el momento del accidente “nadie dio la cara”, incluso el conductor huyó a una casa muy cerca de donde ocurrió el accidente. Incluso, el impacto fue tan fuerte que el carro de González Marroquín giró en varias ocasiones y derribó dos muros de cemento que delimitaban la banqueta. Vecinos de la zona salieron de sus viviendas al escuchar el golpe. “Con una pierna adolorida me quedé junto a mi carro que a simple vista mostraba daños importantes, hasta que llegaron agentes de la Policía Municipal, a quienes les señalé la dirección donde estaba el conductor responsable y su vehículo”, narró.Fue después de que ambos vehículos fueron llevados al corralón cuando los propios elementos de la policía le pidieron que negociara el choque y lo mismo hizo el sujeto desconocido que llegó, con la justificante de que esos procesos judiciales nunca favorecen a la víctima. “Hoy estoy vivo, pero en Chiapas como en otras partes del país mucha gente pierde la vida a causa de personas irresponsables, que se escudan en su capacidad económica”, lamentó. Finalmente, aclaró que la denuncia la hizo con la única intención de se aplique la ley a los responsables y no pide un trato especial, sólo que los representantes gubernamentales apliquen una justicia expedita, porque hay personas que por estas imprudencias automovilísticas pierden la vida.