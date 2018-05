CCE vs AMLO y locatarios con él

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Mientras los empresarios defendían su posición contra Andrés Manuel López Obrador, los pequeños comerciantes decían, que son ellos los que mienten y engañan al pueblo, pues no ofrecen nada para mejorar al país, como es el rubro de la economía.

De acuerdo a Alejandro Salcedo, los empresarios no son quienes generan todo el empleo, tampoco dan buenos salarios, menos aportan al herario como debe de ser, por lo tanto, su afán de ir contra un candidato, no es más que una manera de seguir estando con las canongías actuales.

Es falso que el Consejo Coordinador Empresarial y el Consejo Mexicano de Negocios, generen 9 de cada 10 empleos y les aclaró que los 4 millones de micro y pequeñas empresas representan el 97 por ciento de la planta productiva nacional, es decir, son las que generan el 70 por ciento de los puestos labores lo que significa 7 de cada 10 empleos según cifras del INEGI por lo que ratificó un el “CCE y CMN no nos representan”.

Los mercados públicos, generan más empleos que cualquier tienda de autoservicio, a veces casi el doble, pero además mejor pagados y no explotados, lo que coincidieron otros locatarios de los mercados de Tuxtla Gutiérrez, quienes insisten en que no se trata de culpar a Obrador, ni defender a Meade.

Aunque para ellos, no importa quien gane la presidencia, la gubernatura ni la alcaldía, pues seguirán en las mismas condiciones, es decir, ellos son quienes deciden que futuro tendrán, al ver como le hacen para llenar sus comercios y locales, ellos proponen vender y solo esperan que la clientela siga.

Lo que si les preocupa es el hecho de que les quieran poner más impuestos, eso si es lamentable, porque entonces de nada sirve el trabajar, si solo se hace para quienes gobiernan, lo que si se quiere, es que las autoridades sea quien sea, haga algo por mejorar todo, y con el hecho de no perjudicarlos, es más que suficiente.