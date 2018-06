CECyT 10 de Simojovel, resultado de 17 años de lucha organizada: Antorcha

Hace 17 años, el Movimiento Anrtorchista en Chiapas, realizó una de las gestiones más importantes con las que cuenta el municipio de Simojovel de Allende, con el único objetivo de brindar una oportunidad de estudios, a jóvenes de escasos recursos, no sólo de la cabecera, si no también de las comunidades aledañas, así lo dio a conocer Daniel Reyes Cortés, director del CECyT, plantel número 10, ubicado en el municipio de Simojovel.

Fue en 1991, cuando gracias a la lucha realizada por los padres de familia de jóvenes de ese municipio, que buscaban una oportunidad de una escuela para sus hijos, que se acercaron al Movimiento Antorchista, donde juntos, se logró conseguir el espacio de terreno, donde se ubica actualmente, con la donación del municipio.

Destacó, que esta institución educativa, pese a haber iniciado su gestión en 1991 lo hizo como un CEBETA hasta 1994, siendo reconocido en 1995 como lo que es hoy, el CECyT número 10.

Dijo que una de las obras prioritarias que se han realizado en últimas fechas, es la construcción del domo de la cancha de usos múltiples.

Destacó que recientemente, gracias a las gestiones realizadas por parte de los diputados federales antorchistas, se logró concretar el proyecto de construcción de 8 aulas nuevas, que beneficiarán a los más de 600 alumnos con los que cuenta el plantel.

El responsable del plantel, dejó en claro, que se han visto los avances no sólo en materia educativa, sino también en los beneficios generales, para antorchistas y no antorchiostas, debido a que los pobres que crecen en la ignorancia y la marginación son merecedores de la distribución de los recursos públicos que obtiene Antorcha sin distinciones y de forma equitativa.