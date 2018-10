Cerca de mil eran aviadores en Sección 50

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Alrededor de unas 800 personas, aparecieron como aviadores en la Secretaría de Salud, bajo el cobijo del Sindicato, Sección 50; que encabezó José Luis Díaz Selvas, en la nómina se observa como “comisionados”, entre ellos familiares y amigos.

Los sueldos van de los 8 a los 20 mil pesos; de acuerdo al tipo de “trabajo” que según se desarrollaba al interior del mismo sindicato, además de otros abusos que se están dando a conocer, como el robo a los trabajadores mediante descuentos al seguro de vida e inscribirlos al ISSSTE.

Muchos de los trabajadores, mostraban descuentos en su salario, bajo el argumento que estaban inscritos en el ISSSTE y este Instituto negó que hayan sido inscritos; sin embargo el descuento no aparece las arcas del instituto de salud federal, así como otros aspectos relacionados.

Por otro lado, a través de la aseguradora, se negó que el seguro de vida sea real, ellos no tienen el dinero; aunque de igual forma en la nómina, aparece que se les hace el descuento correspondiente, pero no hay tal en los cientos de trabajadores sindicalizados y no sindicalizados.

Es de mencionar que la actual dirigente de la Sección 50, fue perseguida, acosada, amenazada por destapar el saqueo millonario en el sector salud de Chiapas y denunciar las carencias, malas condiciones laborales de los trabajadores, su gran lucha llevó a María de Jesús Espinosa, a ganar la dirigencia.

Por otro lado, se está citando a la familia de José Luis Díaz Selvas, aunque no se menciona el cómo ni el donde, entre ellos el hijo de este y la hermana, quien se nombró como sucesora; pero que al final se determinó por no darle el paso, los resultados fueron los que se esperaban dijeron.