Charlyn Corral, la estrella mexicana con pichichi y sin patrocinador

Ciudad de México – Charlyn Corral es actualmente la mejor jugadora de México. La delantera milita en el Levante UD Femenino y aunque toda su carrera pueda parecer color rosa, la seleccionada nacional carece de un patrocinador como su compatriota Nayeli Ragel o las estadounidenses Alex Morgan y Carli Lloyd con Nike, las españolas Vero Boquete, Jenni Hermoso y Virginia Torrecilla con Adidas.

“Suena un poco curioso por todo lo que he hecho este año, pues no tengo. Se me hace muy triste. Es una tontería que no quieran apostar más por nosotras que estamos representando a un país, suena un poco ilógico. Muchos patrocinadores no tienen el interés por falta de información, no se meten a ver qué hemos logrado, qué hacemos”, dijo en una entrevista a El País.

Asimismo, la pichichi de la Liga Iberdrola confesó que los sueldos en el balompié rosa son muy bajos y ella fue testigo de muchas compañeras que dejaron el sueño de las canchas por escuelas o trabajos más estables.

“Tristemente hubo muchas generaciones perdidas de jugadoras que tenían muchísimo talento, pero que sí tuvieron que decidir seguir en la escuela o meterse a trabajar porque no había posibilidades. Sí era difícil ser constante, mantenerte en ritmo”, explicó.

Por lo que Corral confesó que fue hasta los 23 años, ya graduada y en Finlandia, cuando comenzó a percibir un monto económico que le daba oportunidad de vivir al día sin pensar en un ahorro.

Ahora, es la estrella del Levante, aunque nada se equipara con La Liga en España y su logro parece seguir sin ser reconocido en el ámbito del marketing y la publicidad.