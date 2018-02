Chiapas con alto grado de criminalidad

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Chiapas, tiene alto grado de criminalidad hacia quienes están manifestándose en contra del gobierno, expuso Daniel Zúñiga de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (CNPA), luego de que hay muchos desaparecidos y amenazados.

El declarante confirmó que habrá movilizaciones a partir del 5 de marzo, estarán caminando de Chiapas hacia la Ciudad de México, donde permanecerán 5 días, partiendo de Tuxtla Gutiérrez; llevándose las demandas que corresponden a su organización social.

“Esperamos que salga a darnos respuesta con la camisa arremangada o no. No nos interesa que salga para tomarse la foto sino a dar respuesta real y puntual a las demandas”, ya que son engaños sobre engaños, más ahora que viene el proceso electoral a nivel nacional.

En esta ocasión más allá de instalar mesas, se valorará el levantar el plantón a condición de que, se resuelva el problema de criminalidad hacia los liderazgos de la organización en Chiapas, como también en otras partes de la República Mexicana donde ellos tienen presencia.

El hostigamiento se ha dado porque campesinos e indígenas están por la defensa del agua y recursos naturales por parte de empresas mineras, termoeléctricas e hidroeléctricas, en diversos estados del país, en el caso de Chiapas no solo es la parte Norte, sino también la Sierra.

Dejaron en claro que la CNPA MN no viene a pelear recursos, mismos que están retrasados a las épocas de siembra o cosecha. La demanda, es resolver la conflictividad política y social que genera la economía de las trasnacionales; En esos conflictos hay muertos, desaparecidos y órdenes de aprehensión en contra de líderes campesinos e indígenas de la CNPA MN, concluyó.