Chiapas, el estado que menos ahorra

El Estado/Agencia

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 3 de agosto (El Estado).-Ante una inminente crisis económica, donde la inflación ha superado las expectativas y el crecimiento económico del país, establecer metas de ahorro no se acerca ni a la mitad de lo estimado, y el uso determinado del mismo, puede ayudar a que nuestros bolsillos no recientan tanto este panorama desalentador, declaró el investigador Enrique Antonio Flores Barbosa.

En México, sólo cuatro de cada 10 personas en edad adulta lleva un registro de gastos; sólo siete de cada 10 habitantes ahorra en un medio formal y sólo uno de cada 100 realiza ahorros para el retiro, lo que significa que la mayoría de los habitantes del país no ahorra y si lo hace, es a corto plazo y sin un objetivo de por medio.

Mencionó que Chiapas es el estado con menos cuentas de ahorro registradas en el país, a pesar de que cinco de cada 10 chiapanecos tiene registrada una cuenta en alguna institución financiera.

Destacó que el 90 por ciento del ahorro de los mexicanos se destina a gastos superfluos, los llamados gastos hormiga. Por lo que es necesario detectar y eliminar estos gastos que decrecen los ahorros y que normalmente se destinan a comida rápida, gastos médicos por descuido y cosas que regularmente no necesitamos.

Flores Barbosa recomendó que para ahorrar, se debe aprender a decir que no, evitando destinar los ahorros a gastos no programados; además de que irremediablemente con nuestro ahorro se debe abrir una cuenta bancaria a plazo fijo, sin tarjeta, para no disponer ese dinero a compras que no sean necesarias.

El analista, subrayó que en Chiapas, los municipios de Chamula y Salto de agua, no cuentan siquiera con alguna institución bancaria, lo que dificulta más el proceso de ahorro en el estado, resaltando municipios como el de San Andrés Duraznal, en los que no se tiene registro de ninguna clase de ahorro.

Enrique Antonio Flores Barbosa, recalcó que los bajos índices en ahorro en Chiapas y del país, pueden atribuirse a la poca educación financiera de los ciudadanos y a la falta de inclusión financiera por parte de las autoridades, sumado a la desconfianza de los usuarios para abrir una cuenta bancaria, por lo que resulta urgente tomar cartas en el asunto para mejorar, no sólo la economía del país, sino la calidad de vida de los ciudadanos.