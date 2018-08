Chiapas en manos de políticos y extranjeros terratenientes

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho. – Para el campesinado chiapaneco, aún hay tierras que repartir, sobre todo aquellas que están en manos de ex presidentes municipales, políticos y hasta extranjeros, mismos que se ubican en la Selva, Costa, Sierra, Centro y Mezcalapa.

Sin dar a conocer nombres de los personajes, destacaron organizaciones como la OCEZ, OPEZ, CIOAC, entre otras; en voz de Domingo Pérez López, que es el momento de poder actuar y recuperar lo que para ellos les corresponde, porque hacen alusión a la frase de Zapata cuando cita “la tierra, es de quien la trabaja”.

Pero también, hay quienes a pesar de que tienen en su poder terrenos, no cuentan con la documentación adecuada, lo que hace que en realidad no sea propietarios de esas hectáreas y puedan ser acogidas por grupos contrarios o en su caso aparecer como dueño un político.

Uno de los casos ocurrió en el municipio de Huitiupán donde más de 500 ciudadanos salieron beneficiados con la entrega de su documentación, lo mismo se ha hecho en el Norte, como en la Costa, en la frailesca y Metropolitana, en los Altos como la región Selva y Fronteriza.

Ahí el Registro Agrario Nacional (RAN) destacó la importancia de que las mujeres y los hombres del campo, cuenten con sus Documentos Agrarios que les brinda certeza jurídica en la tenencia de la tierra, y al mismo tiempo, los exhortó a no heredar problemas, realizando a la brevedad posible su Testamento Agrario, registrando su lista sucesoria de herederos, trámite que es totalmente gratuito.