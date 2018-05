Chiapas requiere política de reconciliación: Josean

Tuxtla Gutiérrez, Chis., 14 de mayo.- A impulsar una política de reconciliación entre todas las comunidades y el fortalecimiento de la unidad de las familias, se comprometió el candidato del PAN, PRD y MC al gobierno del estado, José Antonio Aguilar Bodegas, quien lamentó la persistencia de conflictos de intolerancia por motivos religiosos.

Lamentó que en diversas regiones del estado se registren esos tipos de problemas y por ello, se crearán a las instituciones y los mecanismos de atención integral.

Dijo que la injusticia es lo que más lacera a los chiapanecos, sobre todo en aquellos lugares en donde la pobreza y marginación es preocupante, ante lo cual se comprometió que desde el primer día del gobierno realizar todo lo que sea necesario para la generación de empleos, proyectos productivos e impulso al campo.

Al sostener encuentros con sectores sociales reiteró que la honestidad y la transparencia serán los pilares fundamentales de su administración, evitando la corrupción de parte de funcionarios públicos.

Pidió a la sociedad su respaldo para que juntos luchen para “cambiar Chiapas. No tengo otro interés que no sea ese. Me duele la falta de oportunidades, de injusticias y de oportunidades”, estableciendo que una de las prioridades de su administración será la generación de empleos.

En ese sentido mostró su preocupación por que los jóvenes al salir de las universidades no encuentran oportunidades de empleo y por ello siguen estudiando maestrías y doctorados, pero finalmente “no hay trabajo”.