Chiapas se convirtió en un infierno 43 grados

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.-El intenso calor que se registra en la entidad chiapaneca, ha provocado incendios, golpes de calor en personas, y desmayos, propiciando incluso posibilidad de rabia en animales, luego de que el termómetro alcanzó los 40 a 43 grados Celsius.

De acuerdo a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), en Tuxtla Gutiérrez, las horas más fuertes en temperatura, fueron desde las 11 de la mañana a las 4 de la tarde, sin embargo la población señaló que desde las 8 de la mañana ya se sentía el calor, aunque en menor fuerza.

Médicos particulares como del sector salud, dieron a conocer que en caso de encontrar golpes de calor, es necesario acudir a los centros de salud, para que puedan entregárseles sobres de vida suero oral, o bien si es necesario para la insolación, aplicar el suero intramuscular, si se trata de personas de la tercera edad.

Llamaron a no salir a la calle si no hay nada que hacer, porque el calor continuará a esas temperaturas, en caso de hacerlo usar ropa holgada, de color claro o blanco, no usar negro, si usar gorra, sombrero, sombrillas, incluso caminar por la sombra, aunque es ahí precisamente donde se resintió fuerte.

Algunas personas, dijeron que sentían la piel roja, dolor de cabeza, debilidad, sed, somnolencia, vómito, náuseas e incluso puede haber pérdida de la conciencia. Los sectores de la población en riesgo son niños menores de cinco años y adultos mayores, aunque no faltó quien de joven también sintiera algo.

Mientras que la deshidratación es una de las consecuencias adversas por la ingesta inadecuada de agua, cuyos síntomas dependen del grado de deficiencia del líquido, se presenta temperatura de 40 a 41 grados y de manera general síntomas como mareos, dolor de cabeza, debilidad, fatiga, boca seca, falta de apetito, mucosas secas e incluso llanto sin lágrimas.