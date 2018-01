Chiapas sin avances en materia de derechos sexuales y salud reproductiva

Rodolfo Flores.

Agencia ReporteCiudadano, 26 de enero del 2018. Tuxtla Gutiérrez.- Actualmente Chiapas muestra un severo rezago en materia de derechos sexuales y reproductivos, los cuales son de suma importancia en materia de salud y para el desarrollo positivo de una sociedad.

Al respect Zedxi Fiallo, integrante de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (DDESER) Chiapas lamentó que en la jornada electoral del 2018 ningún precandidato de las alianzas partidistas se ha posicionado a favor de este tema.

Además que; “Los Derechos Sexuales y Reproductivos de las y los jóvenes en Chiapas han sido un tema rezagado y olvidado por todos los órganos gubernamentales, lo que ha traído consecuencias negativas”.

En este punto precisó que el estado de Chiapas ocupa el primer lugar en embarazos de adolescentes y niñas, las cuales en su mayoría son víctimas de violencia sexual, también ocupa el primer lugar en violencia obstétrica por la falta de atención y capacitación en perspectiva de género de las autoridades médicas además de no contar con la interrupción legal del embarazo de manera libre y gratuita, por mencionar las consecuencias.

La activista de DDESER consideró que éste rezago también se ha derivado del actuar de los funcionarios que se rigen con ideologías de antaño o retrogradas que no responden a las necesidades de la juventud de los tiempos presentes.

Esto no ha permitido que “se tenga pleno acceso a los derechos sexuales y reproductivos, el sector salud también ha sido parte de este rezago ya que son los primeros que violentan estos derechos con la juventud al negarles información confiable y científica o negarles el derecho a elegir un método anticonceptivo con la excusa de que primero deben ser madres o padres para ello”.

En este escenario lamentó que muchos de las y los precandidatos a la gubernatura han estado anteriormente en puestos públicos de poder y no han hecho nada por el desarrollo e impulso de estos derechos en pro de la juventud, esta es una oportunidad para retomar el tema y comprometerse, sobre todo por que aspiran a ser representantes populares.