Chiapas tendrá un verdadero Estado de Derecho; habrá orden sin reprimir: Rutilio

Rutilio Escandón Cadenas, gobernador electo de Chiapas, destacó que en la entidad habrá un verdadero Estado de Derecho para garantizar las libertades, la justicia y el respeto a los derechos humanos de todas y todos los chiapanecos.

Escandón Cadenas, cuya administración iniciará el próximo 8 de diciembre, manifestó que se priorizará siempre el diálogo, pues de esta forma se irá a las causas de los problemas y se resolverán con orden, sin represión.

Aclaró que en su gobierno no habrá nadie por encima de la ley y que no se actuará al margen de la misma; “el cambio únicamente será posible con legalidad, el pueblo ya no quiere más de lo mismo”.

En este sentido, reiteró que se cerrará el paso a la corrupción y la impunidad, además que se establecerá la austeridad en el gobierno para que el presupuesto público se ejerza de manera transparente y con eficiencia, en beneficio del pueblo.

El gobernador electo precisó que se eliminarán los privilegios y lujos, además de que no vivirá en la Casa de Gobierno, y los aviones y helicópteros se utilizarán exclusivamente para servir al pueblo en situaciones de emergencia, no para transportar o pasear a los servidores públicos.

Asimismo, Rutilio Escandón fue enfático al explicar que se sumarán esfuerzos para lograr la reconciliación, pues los conflictos únicamente generan violencia y obstaculizan el progreso y desarrollo del estado.

“Transitaremos a una nueva etapa en la que caminaremos junto al pueblo, vamos a escuchar siempre a la gente y buscaremos la paz y la justicia social, Chiapas será primero”, agregó.

Finalmente, informó al pueblo de Chiapas que la transición del poder ya está en marcha, por lo que se encuentra trabajando junto a su equipo para garantizar que sea de manera ordenada y transparente.