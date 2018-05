Chiapas tiene mujeres albañiles

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- En Chiapas las mujeres ya son parte de la construcción, al convertirse en peonas, aunque el número de ellas es reducida, ya han ingresado a esta actividad, producto de la necesidad de tener dinero para la familia, ante la falta del esposo.

José Trinidad Vaca Sánchez, es originario del Norte del país, dijo que él como muchos, vinieron de otras partes, porque en su momento, en Chiapas había mucho trabajo de construcción, se trabajaba en todo, desde las presas, hasta los edificios, trabajo sobraba.

El cuerpo se acostumbra a todo, el declarante fue albañil durante 50 años, pero sirvió para dar a la familia lo que merece, al menos lo que necesitaba en ese entonces, la costumbre de la misa y la bendición de la Cruz adornada, demuestra la fe, pero también agradecer por seguir de pie.

En Chiapas se presume que pudiera existir unas 125 mil personas dedicadas a la albañilería, en los ahora 123 municipios de la entidad, sin embargo solo el 5 por ciento, son mujeres, especialmente en la capital del estado, otras más, en ciudades como Tapachula.

La edad que fluctua entre los 14 años en adelante, algunos dicen que están de acuerdo en empezar como chalanes, peones y finalmente albañiles, que es cuando solo se ordena, trabaja menos y gana más, es así como se consolida el trabajo y la paga para la casa argumentan.

No todos los albañiles son católicos, por lo tanto no en todas las obras hay cruces, en otras, los que no creen y no permiten eso, son los dueños de la construcción, tampoco les dan el día y se trabaja normal, lo que hace que se vaya perdiendo una tradición antigua.