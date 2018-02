Chiapas vive su propio infierno: JOSEAN

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- En Chiapas, la ley no se respeta, es el estado más atrasado del país, las instituciones no existen para respetarla y hacer que se aplique dicha ley, y los programas sociales, no son los adecuados para atender las necesidades de la entidad, externó José Antonio Aguilar Bodegas, en conferencia de prensa.

Ellos llegaron a la Ciudad de México, para dialogar con el PRD Nacional, al tiempo de hacer una invitación al INE para que el proceso electoral, sea observada de manera absoluta respetada en todo momento, dejó en claro que no se está en contra de personas que deseen participar.

Dijo no entender el por qué se había roto un alianza de partidos políticos, no es comprensible insistió, de no respetarse la ley, simplemente Chiapas, estará condenado a seguir sumido, no logrará más que ese subdesarrollo que no ayuda en nada a las miles de familias.

Indicó también que no solo es la pobreza, sino la injusticia social, que es el dolor y la frustración más grande que un ser humano puede tener, por eso su intención de seguir adelante, lograr que las cosas cambien en Chiapas, no es un asunto personal, sino un asunto de todos y con todos.

Aguilar Bodegas, aunque en este momento el PRD Nacional, sigue respaldándolo, en Chiapas el dirigente estatal se ha pronunciado por caminar por otro rumbo, donde se ha aliado a otros partidos políticos entre ellos el PAN, MC, Chiapas Unido, Podemos Mover a Chiapas.

En tanto en Chiapas, el resultado de sus seguidores, fue más fuerte, insistieron que buscarán la forma de que llegue, porque es el único que puede sacar adelante a la entidad, sobre todo ante una situación como la que ahora se vive, de miseria, miedo, de terror ante un gobernador como Manuel Velasco.

A la ciudad de México, le acompañó militantes de diversos partidos, especialmente del PRD, gente que desde Chiapas estuvieron apoyando vía Facebook, con el ánimo de poder levantar la voz en beneficio de una candidatura por el PAN, MC y PRD para la gubernatura de Chiapas.