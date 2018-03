Chiapas y México necesitan acuerdos no divisiones: Rutilio

Chiapas y México necesitan acuerdos no divisiones, tenemos que sumar todos los sectores de la sociedad a favor del progreso y el desarrollo, lo que está reclamando con justicia la población, aseguró Rutilio Escandón Cadenas, aspirante a la candidatura a la gubernatura del estado por la coalición de Morena, PT y Encuentro Social.

Refirió que debe quedar claro a la clase política, a los partidos políticos, que las divisiones no nos hacen bien, causan enorme daño, obstruyen la paz y la reconciliación, elementos de los que estamos urgidos, la sociedad tiene que ser partícipe de los acuerdos y de las grandes transformaciones.

De acuerdo con Escandón Cadenas, este proceso electoral en marcha es fundamental para abonar a la paz y a la reconciliación, tenemos que generar grandes acuerdos, el pueblo lo exige, lo demanda con urgencia, tenemos que atenderlo, generarle resultados y satisfacciones.

No es posible posponer las soluciones, ni los resultados, no podemos estar inactivos ante la demanda muy sentida, la petición es que no haya más violencia, no más divisiones, basta, los acuerdos deben ser el punto de partida para que Chiapas logre el cambio que está demandando, añadió.

Rutilio Escandón indicó que la historia de Chipas es dolorosa, y lo es precisamente por la falta de acuerdos, por las divisiones que se han sembrado, por las insatisfacciones de la gente, porque urgen resultados de las instituciones, es decir, soluciones que convenzan al pueblo.

Hoy, puntualizó, estamos en un gran momento, que este proceso electoral local, concurrente con el federal, marque la pauta para los grandes acuerdos, que vayan resolviendo de fondo los problemas y eviten las divisiones, una forma de prevención es precisamente la construcción de un gran diálogo permanente.

Invitó a la sociedad a seguir siendo parte activa de estos procesos de transformación, que siga alzando la voz, que siga presente reclamando lo suyo, sus derechos no se vulneran, el más grande de los derechos es vivir en paz, donde la justicia sea igual para todos.