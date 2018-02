CHIVAS QUIERE EL MUNDIAL

POR LUIS ENRIQUE VÁZQUEZ NAVA

Después de varios años de no decir presente, el Guadalajara arranca participación en la Liga de Campeones de la Concacaf, con el fin de obtener el campeonato y viajar al próximo mundial de clubes. Pese al mal momento que viven anímicamente y a nivel resultados en el campeonato nacional de Liga MX, el Guadalajara tiene claro que la oportunidad de disputar un torneo internacional es importante para traer gloria a la institución.

Actualmente ubicados en la 16ta posición del campeonato nacional, a Chivas le hace falta anotar goles, y fortalecer la defensa. Por ganas no es el problema, es el factor de confianza y rodaje de algunos elementos que apenas juegan sus primeros partidos en Primera División, que la situación se ha complicado en el torneo local. Tan solo una victoria puede ser el parteaguas para tomar fuerza e impulso para volver a ser lo que fueron hace 8 meses aproximadamente, cuando se coronaron campeones por el Clausura 2017, titulo por el cual ganaron derecho a participar en Concachampions.

Históricamente, a partir de la llegada de Jorge Vergara a tomar al poder de la institución, el Club Deportivo Guadalajara siempre ha valorado de la mejor manera las competencias internacionales, y si bien no han ganado hasta el momento un titulo, han disputado fases importantes, como la Final de la CONCACAF contra Pachuca del año 2007, y la Final de la Copa Libertadores del 2010. No se le ha dado levantar un titulo de estas características, pero cuando han participado queda claro que Chivas va mentalizado en obtener el campeonato.

Desde la llegada de Matias Almeyda a la institución, una de sus objetivos trazados era regresar al equipo a los primeros planos y en ello va el participar en competencias internacionales, la cual pudo ser la Copa Libertadores de CONMEBOL en su edición anterior 2017, misma que se vio frustrada debido a que la FEMEXFUT y el organismo sudamericano no llegaron a un acuerdo acerca del nuevo formato para la competencia, debido al empalme de calendarios. De esta manera no solamente Chivas sino todos los equipos que soñaban con participar y ganar la justa sudamericana tendrán que esperar un arreglo entre ambos organismos rectores.

Para esta nueva dirigencia, el fin máximo es ganar la Copa del Mundo de Clubes, por lo que deberán ganar éste certamen, el cual tiene como último campeón a los Tuzos del Pachuca, y que desde la edición de 2004, en que Saprissa de Costa Rica ganó, ningún equipo de otro pais que no sea nuestro México ha logrado ganar desde entonces.

América, Tigres y Xolos, igualmente quieren la copa

Los otros equipos nacionales, además de las Chivas, que tendrán participación en la Liga de Campeones de la CONCACAF, son el actual campeón de Liga MX, Tigres de la UANL -que pese a su momento historico de dominio en la liga nacional, no han logrado ganar titulo internacional-, el actual líder del Clausura 2018, las Aguilas del America, además de el equipo de la última frontera al norte de la república, los Xoloitzcuincles de Tijuana.