Chuntá, solo Chuntá dice Chiapa

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho. -Hoy es el primer día de Chuntá, (persona que ayuda a las actividades del hogar de una finca, hacienda o propiedad), el recorrido iniciará a las 6 de la tarde y no a las 8 como se acostumbraba, esto para poder mantener mejor el recorrido.

La familia Madrigal, uno de los grupos que recuperó esta tradición perdida, indicó que es un esfuerzo que se tiene desde los años 70´s, que poco a poco ha ido tomando fuerza y ha logrado conquistar al pueblo, pero además ha hecho que la gente esté entrando con más empeño al fortalecimiento.

Reconocieron que hoy no son solo ellos, sino muchos grupos, entre ellos niños, que van participando, no necesariamente vestidos de mujer, sino más bien como parte de las antiguas tradiciones, donde se usaban máscaras y demás, para así hacer el recorrido por las principales iglesias y ermitas.

Lisandro Madrigal, médico de profesión, pero tradicionalista por convicción, es florero, Chuntá y parachico, si se puede calalá y hasta alferes y nahuarés saldría, son cosas que no tiene explicación, solo se siente, se vive y se goza, explica, las palabras ahora son lo de menos y lo que se diga es poco o nada ante ese sentimiento.

Bajo el tambor y carrizo, los cientos de chiapacorceños, hacen un recorrido que envuelve a los Chuntá de Chiapa, los únicos, los que hacen la fiesta de un pueblo, que poco a poco tomó dimensiones religiosas, que nadie entiende ni sabe en que momento ni porque se entremezclan.

Para otros, la María de Angulo, es el personaje, pero nadie sabe donde está, ni quien fue, su hijo menos, para algunos ya no importa, lo que si interesa es que se sigue y se sigue cada quien a su modo, su forma y su gusto, ese es el sentir de estos Chuntás en el nuevo siglo.