Cierre de negocios en Tuxtla por altos impuestos

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- La mala competencia y el pago de impuestos, hace que los comercios en Tuxtla Gutiérrez, no crezcan y terminen por cerrar sus cortinas, al grado de que el centro de la capital, empieza a sentirse diezmado, perjudicando sobre todo, a los empleados.

Negocios como “Contino”, al lado de la empresa de ropa que se cambió de lugar, por el alto costo de la renta según se expuso, además de las bajas ventas, a pesar de que se había abarato los productos, lo mismo ocurre en la primera norte y sur, y la zona poniente.

De acuerdo al ENAPROCE, las empresas medianas atribuyen su falta de crecimiento a las siguientes causas:

1. Exceso de trámites e impuestos altos: 24.0%

2. Competencia de empresas informales: 14.6%

3. Baja demanda de sus productos: 12.9%

4. Falta de crédito: 6.0%

5. Problemas de inseguridad pública: 5.3%

6. Otros temas: 17.2%

7. No tienen problemas para crecer: 20.0%

A pesar de que el comercio formal, en su mayoría pertenece a la Cámara Nacional de Comercio Tuxtla Gutiérrez, (CANACO), en este caso, los del centro no es el caso, pero si implica que el cierre también se debe a la ausencia de compradores por la inseguridad que está permeando.

Varios comercios han estado cerrando por la falta de capacidad de enfrentar la competencia desleal y la “oficial”, algunos de los comerciantes, dijeron que en efecto, es parte de la evolución, así como llegan se van, depende del giro al que se encuentre, pero hoy vender ya no necesariamente es negocio.

para algunos, esta percepción y la realidad no necesariamente coinciden. Llama la atención cómo resultan ausentes de esta lista temas tales como mala administración, poca o nula inversión en capacitación, ausencia de prácticas consistentes en marketing y ventas, objetivos poco claros, pero muchos de los problemas mencionados por los empresarios son más bien síntomas de malas prácticas de negocio.

El origen del problema está en la disposición mental (mindset) del empresario. Todos los problemas que lista el ENAPROCE son síntomas de que faltan en el negocio muchas de las prácticas mencionadas en el párrafo anterior y esto explica por qué el dueño de negocio no asume su rol de empresario sino más bien se queda a nivel operación.