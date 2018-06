Cierre total hoy de escuelas en Tuxtla

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- De las escuelas que estaban dando clases, en la capital Tuxtla Gutiérrez, aún con lonas que tenían como lema “trabajamos bajo protesta”, terminaron por cerrar sus puertas y unirse de manera simbólica a la manifestación magisterial.

Los padres de familia como Laura Ballinas Jiménez, dijo que entendía la situación y eso ya se esperaba, pues lo mismo ocurrió en el paro anterior, donde el colectivo acudió a confrontarse donde había clases, hoy para evitar un problema con los alumnos se decidió no abrir las escuelas.

El asunto va más allá, indicó la Señora Castellanos quien argumentó, que le parece mal la acción porque, si dieran clases, las cosas cambiarían, los padres estarían quizá del lado del maestro y no en contra, por la afectación de sus hijos, al no aprender nada en este ciclo.

Agrifina Gutiérrez, dijo que le preocupa, porque siente que el ciclo escolar puede no darse, lo que hace que sus hijos no aprendan bien, otras madres de familia dijeron estar de acuerdo con los maestros, porque es su derecho y el derecho de la sociedad lo que defienden.

En tanto la Sección 7 y la CNTE, reconocieron que el gobierno está dispuesto a dialogar, esto implica que se iniciará la reunión correspondiente a fin de conocer los puntos y exponerlos para su pronta solución, de tal suerte que de ser así, ellos entienden la voluntad gubernamental.

Lo mismo se dijo por la Secretaría de Gobierno, a cargo de Mario Carlos Culebro Velasco, quien reconoció al magisterio su voluntad de dialogar en las mesas que se crean, a fin de encontrar solución a la problemática que se vive en el magisterio, esto como una muestra de buena voluntad también del gobierno.