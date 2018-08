CIOAC amenaza con toma de Pueblo Nuevo

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Si no se respeta las elecciones en Pueblo Nuevo, habrá violencia, advierte la la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), en voz de su dirigente Federico Ovalle Vaquera, quien responsabilizó al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) y al gobierno.

Por lo pronto argumentó, habrá movilizaciones en la siguiente semana, pero si se ve que no hay forma de como retroceder a la imposición, entonces ellos no solo de ese municipio, sino de otras regiones del estado, asistirán para no permitir atropellos a la voluntad popular y tampoco ninguna imposición de otro candidato a la presidencia municipal de esta localidad.

La ciudadanía determinó elegir a José Luis Flores Gómez como Presidente Municipal de Pueblo Nuevo Solistahuacán para el periodo 2018-2021. Los electores de este municipio determinaron darle el voto mayoritario y contundente a la planilla que represento el PRD con mil 371 votos con un amplio margen de diferencia de 2 mil 267 votos con respecto al segundo lugar del Partido Podemos Mover a Chiapas con 3 mil 104 votos.

Ante este inobjetable triunfo del candidato perredista, denunciamos la intromisión de Funcionarios Gubernamentales como Enoc Hernández Cruz, actual Coordinador del Gabinete del Gobierno del Estado, quien antes fue dirigente Estatal del partido local Podemos Mover a Chiapas y está metiendo las manos para que el Tribunal Estatal Electoral anule la elección municipal y en una elección extraordinaria que favorezcan al actual candidato del partido mover a Chiapas Enoc Díaz Pérez.

Por su parte, José Antonio Vázquez Hernández, Secretario General de la CIOAC en Chiapas, expresó “exigimos el respeto irrestricto de la voluntad popular expresada el 01 de julio, de no respetarse hacemos responsable a Enoc Hernández Cruz coordinador del Gabinete del Gobierno Estatal y lo hacemos responsable de la violencia y confrontación que pudiera generarse en este municipio”.

Informó el dirigente estatal de la CIOAC, se ha iniciado con una serie de movilizaciones para rechazar este atropello a la voluntad popular que pretende realizarse, en este sentido desde ayer representantes de diversas comunidades y barrios de Pueblo Nuevo Solistahuacan, iniciaron una concentración en la cabecera municipal de Pueblo Nuevo y en los próximos días arribarán otras comunidades y “radicalizaremos nuestras movilizaciones si es necesario, para no permitir un atropello más de modificar el resultado de la elección municipal del 01 de julio”.