CIOAC paraliza Chiapa-Tuxtla

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Alrededor de unos mil campesinos adheridos a la Central Independiente, Obreros, Agricolas y Campesinos (CIOAC), bloquearon el acceso de Chiapa de Corzo, a la altura de la caseta de cobro, tomaron la presidencia municipal y hoy miércoles, harán un bloqueo total.

El punto es a la altura del desvío de la Angostura y Cahuaré, el coordinador de la CIOAC Histórica de región Fronteriza, José Antonio Vázquez Hernández, explicó que esta movilización precede de la toma de la presidencia municipal de Las Margaritas, donde se tienen problemas sin resolver.

Reconoció que se hicieron algunos destrozos en el inmueble, porque es una forma de presionar al gobierno municipal como estatal, para que den respuestas positivas a sus planteamientos y no sigan los engaños en contra de los campesinos que solamente desean tener una mejor condicón de vida.

Por la tarde, cuando tomaron posesión del Ayuntamiento de Chiapa de Corzo y el parque central, los manifestantes, quienes se trasladan en 28 vehículos tipo urvan y una camioneta ranger, van algunos con el rostro cubierto, la mayoría armados con palos y machetes.

Los manifestantes, procedieron a actuar de manera hostil contra quienes están intentanto pasar de San Cristóbal de las Casas a Chiapa de Corzo y de este poblado a Tuxtla Gutiérrez, dos unidades les rompieron los parabrisas y dañaron la carrocería por negarse a pagar una cuota.

Pidieron que no se siga dando minutas, porque estas, solamente están para no cumplirse y ellos consideran que es una burla, por ende desean que el diálogo ahora sea directo y no con funcionarios de segundo nivel ni con el Secretario de Gobierno Juan Carlos Gómez Aranda.