CIOAC va contra SECAM

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- La Central Independiente de Obreros, Agricolas y Campesinos (CIOAC), anunció movilizaciones en contra de la Secretaría del Campo del Estado (SECAM), por la nula respuesta a sus agremiados, esto lo dio a conocer el Secretario General de la organización Jorge alvarez lopez.

Dijo sentirse lastimado porque hay personas que no saben hacer su papel en el bien de la comunidad, no se trata de dádivas, sino de acciones en conjunto que permita el desarrollo del agro y como consencuencia en la economía de la entidad chiapaneca, para dejar el doloroso último lugar a nivel nacional.

Sostuvo que este proximo domingo 11 de marzo, se habrá de reunir en el municipio de Bochil, la agrupaccion campesina sostendra esa reunión para observar acciones para los siguientes días, entre ellos la toma de la dependencia o bloqueos, de acuerdo a lo que determinen todos.

Esto insistió con el objetivo de impulsar la estrategia de movilisacion y fijar la fecha de este movimiento en todo el estado y concluir en la capital Tuxtla Gutierrez, donde dejó en claro que esto es contra la dependencia, no contra el pueblo, a quien pidió apoyo y entendimiento por las acciones.

Culpó al Secretario del Campo Jorge Manuel Pulido López, que en multiples ocasiones han hecho presencia a lss oficinas de SECAM pero el titular, nunca se encuentra en sus oficinas, se informa que está de gira, cuando ningún municipio reporta de su presencia.

Dicha actitud del secretario del Campo en chiapas. No solo afecta a la CIOAC sino tambien a otras organizaciones, por eso no van a permitir que esto continúe y se pondrá un alto con cada una de las acciones, actualmente a la CIOAC se les adeuda tres mil paquetes de maiz sustentable 2017.

Urgieron al secretario general de gobierno Juan Carlos Gómesz Aranda, instale una mesa de negociacion para atender las demandas ante la mala negativa del secretario del campo, finalizó