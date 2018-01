Ciudadanos convocan a protestar en las calles y no  en redes sociales

Rodolfo Flores/Agencia ReporteCiudadano

2 de enero del 2018. Tuxtla Gutiérrez.- Un grupo de ciudadanos organizados salió éste martes a las calles de Tuxtla para protestar en contra de la Ley de Seguridad Interior, contra el alza a los combustibles y la corrupción que impera en la entidad.

Víctor Hugo Zavaleta Ruíz exlíder de salud dio a conocer que la ciudadanía ha salido a las calles para protestar en contra de las políticas públicas que se han implementado y han fracasado.

“Es para que sepan que no estamos de acuerdo con las reformas implementadas, puesto que ha lastimado severamente la economía de las familias que perciben un salario mínimo, el gas cuesta más de 500 pesos, la tortilla ya alcanzó los 17 pesos en kilo. Esa es nuestra protesta decir que no estamos de acuerdo con todos los abusos contra el pueblo”, expresó.

Así mismo convocó a la sociedad civil para salir a ejercer su derecho de manifestación, pero en las calles, puesto que las protestas en las redes sociales no sirven de mucho.

“Debemos organizarnos, salir a las calles no protestar en cadenas de watssapp y otras redes sociales. Lamentablemente aún no tenemos la capacidad de organizarnos para lograr algo más en conjunto pero debemos hacerlo”, indicó.

Así mismo agregó que las protestas de éste día no son encabezadas por alguien en específico, tampoco tienen un fin político, puesto que es una protesta ciudadana contra el panorama de abusos que vive el pueblo.

Adelantó que continuarán las movilizaciones organizadas por el mismo pueblo, y se espera que en las próximas protestas se sumen otros sectores.