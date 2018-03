“Clausura de PROACTIVA abona mucho en la defensa del medio ambiente”: HMC

Eleazar Domínguez Torres

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 27 de Febrero de 2018 (muralchiapas.com).- “Yo estoy muy contento de que por fin después de once años, una autoridad dependiente del estado como lo es la FEPADA se haya preocupado por la situación ambiental y que bueno que la FEPADA haya instruido a la Procuraduría Ambiental para la clausura, es un éxito para todos los ciudadanos y en beneficio del medio ambiente”, en esos términos se expresó Héctor Montesinos Cano, propietario del predio San Martin Mujular predio colindante con el relleno sanitario el cual ha sido severamente contaminado.

En entrevista para esta casa editorial el activista ambiental indicó que con la clausura del relleno sanitario van a anexar todas las constancias que se levantaron el día de ayer por parte de la Fiscalía y de la FEPADA para anexarlo al amparo que se ventila en los tribunales, el cual servirá como calidad probatoria de que jamás se le ha mentido a la autoridad ambiental por la contaminación ocasionada por PROACTIVA.

“Quiero decirte que jamás hemos ocasionado algún daño moral a esta empresa como se me acuso y que realmente la contaminación existe y así ha quedado constatado con la clausura y lo más importante es que en la clausura se detalla el motivo que es violentar la norma mexicana 083, pero que además se han violentado normas internacionales u que además de eso si se está contaminando y dañado el medio ambiente donde se violenta el derecho humano a un ambiente sano”.

Por ello dijo que esta clausura que no se ni simbólica ni de mentiras, abonará mucho a su caso en lo particular, pero al medio ambiente en lo general porque queda ya establecido que tiene que iniciar cuanto antes la remediación para que los mantos acuíferos de la zona no se sigan contaminando porque ya han pasado diez años de contaminación cosa que en su momento debió de haber hecho la autoridad municipal pero que lamentablemente los presidentes municipales en turno han guardado silencio absoluto en el caso.

“A ustedes les consta yo siempre pedí audiencia con Fernando Castellanos muchas veces para que la ciudadanía con el alcalde juntos pudiéramos tocar este tema que nos compete a todos y a él en particular como cabeza de un ayuntamiento pero nunca se dio esta reunión, recuerden que en su momento se juntaron más de tres mil firmas donde pedíamos que se atendiera el problema y tuvo que ser ahorita la autoridad como respuesta a la denuncia que presenté hace dos años y exigimos hace poco que se elevara a carpeta de investigación para que actuaran porque simplemente la autoridad municipal no hacía nada”.

Al referirse a lo que hizo recientemente el ayuntamiento de traer equipo para limpia demuestra que no se necesita de ninguna empresa privada pero que lamentablemente se tuvo que esperar que el conflicto entre PROACTIVA y el Ayuntamiento derivado del no pago hiciera crisis para actuar.

Montesinos Cano señaló que PROACTIVA VEOLIA tiene problemas en todo el mundo particularmente en Europa donde el servicio está regresando a los ayuntamientos, de la misma manera en Colombia donde a esta empresa se le acaba de quitar la concesión y ese ayuntamiento acaba de retomar el manejo de los residuos y que mientras en otras partes del mundo se ve a la basura como una fuente de ingreso para los ayuntamientos en Tuxtla está en manos de particulares.

A pregunta expresa sobre la crisis que se vive en Tuxtla luego de la negativa de la empresa de recolectar la basura dijo que desde hace mucho tiempo se estuvo solicitando al Congreso del Estado y al ayuntamiento la remunicipalización de los servicios de limpia pero lamentablemente esta petición ciudadana fue desechada, nunca se tomó en cuenta y que hoy se viven las consecuencias, finalizo.