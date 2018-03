Clausuran basurero del alcalde verde capitalino

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 28 de febrero de 2018 (muralchiapas.com).- La secretaría de Protección Civil del Estado de Chiapas clausuró un basurero clandestino que operaba al lado del fraccionamiento Geo al sur poniente de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez Chiapas lugar utilizado por camiones del ayuntamiento capitalino para depositar cientos de toneladas de basura.

Tras la denuncia ciudadana la mañana de este miércoles, la dependencia estatal procedió a clausurar y poner cintas de clausura por considerarlo un lugar de alto riesgo, aunado a que no cuenta con la debida autorización para operar.

Personal de la secretaría de Protección Civil no encontró responsable alguno por lo que también realizó la pega de sellos pertinentes para no permitir que se siga llenando de basura este lugar

Actualmente la capital que inspira y de miles de baches, sufre la peor crisis sanitaria de sus últimos 12 años, al acumular cientos de toneladas de basura en todas sus calles debido a que la empresa concesionada PROACTIVA obligada para recoger la basura, dejó de hacerlo desde la semana pasada.

Aunado a ello, el presidente municipal verde, Fernando Castellanos Cal y Mayor, quien en su campaña argumentó “yo sí le entro”, no ha demostrado la debida capacidad ni calor para dar respuesta y solución a la situación por la que se atraviesa.

Sin embargo, se le hizo fácil ordenar que la basura que se recoge en la capital, en la cual no se dan abasto, se tirara en ese terreno.