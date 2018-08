Cloaca de corrupción en Salud, recurriendo a despidos de trabajadores

ASICh

Tras 19 años de trabajo la enfermera general Yanet León Infante fue despedida de manera injustificada de Salud en Chiapas, sin embargo a cuatro años de vivir el viacrucis por esa situación, asegura que sigue vigente en la plantilla de trabajadores y alguien cobra por ella.

En tanto, aseguró que busca se le haga justicia laboral con restituirla a su centro de trabajo, el hospital de la Mujer de San Cristóbal de Las Casas, a donde estaba adscrita, luego de haber sido cambiada del centro de salud de Rincón del Bosque del municipio de Motozintla.

También, exige se le pague los salarios caídos, aguinaldos a partir del 7 de mayo de 2014 cuando fue despedida y supuestamente acabó su relación laboral con la Secretaría de Salud.

Aseguró que ingresó a trabajar el primero de junio de 1998, siendo su unidad de adscripción la comunidad Rincón del Bosque del municipio de Motozintla, donde en 2004 tuvo un accidente de trabajo con resultados de lesión de columna.

Por esa razón, dijo que tuvo una serie de incapacidades, sobre todo que no podía realizar esfuerzo alguno, además que para el trabajo se tenía que transportar en las camionetas que usan en medio rural para el transporte público.

La Secretaría de Salud rescindió su relación laboral porque no le reconoció las incapacidades expedidas por un médico especialista del hospital Ignacio Zaragoza, donde le practicaron una cirugía de liberación del nervio ciático. Por eso seguía yendo a valoración constante, no le habían dado de alta.

Desafortunadamente, a pesar de ser sindicalizada tampoco tuvo la defensa de parte del secretario general de la Sección 50 del SNTSS, José Luis Díaz Selvas.

Inclusive, en la Subseccional de San Cristóbal de Las Casas no hicieron nada, solamente le dijeron que así como ella habían otros compañeros y hasta le hicieron devolver la última quincena que había cobrado.

En tanto, alertó que su plaza no está cesada, porque no se dio el proceso debido ni fue notificada por la Junta de Conciliación y Arbitraje. Hace seis meses alguien le mostró en línea que continuaba activa, porque aparecía en la plantilla de trabajadores. Alguien está cobrando esa plaza, un administrativo de la Secretaría de Salud.

Y así como su caso hay otros que fueron despedidos y las plazas no fueron dadas de baja, lo que significa que puede ser una manera de corrupción que se da de esa manera en esta institución pública en la entidad. ASICh