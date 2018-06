CNPA anuncia agresión a la CNTE

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- La Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), dio a conocer que el gobierno del Estado, busca atacar al magisterio con grupo de choques, según en la voz de su dirigente, Daniel Zúñiga Maldonado, al asegurar que ellos estarán apoyando a los mentores en todo momento.

Cualquier acto de vandalismo que se suscite, será producto de los grupos de choque oficial, pero nunca de quienes son de la CNTE y menos de la CNPA, no están en una actitud de caer en provocaciones, aunque no citó nombre de funcionarios, si dejó en claro que eso se ve venir en cuestión de horas.

Para el declarante, la organización que encabeza se ha caracterizado por privilegiar el dialogo y avanzar en la ruta de la movilización con métodos pacíficos, nunca por hechos de violencia, como ahora pretenden hacer, sobre todo en las zonas indígenas, por la complejidad que esto implica.

Dejó en claro que la CNPA, no está participando en ninguna actividad, por lo que quienes salgan a nombre de ellos, son impostores y enviados del gobierno, fue muy insistente en señalar a las autoridades, de querer desestabilizar, aunque tampoco quiso dar nombres de funcionarios.

“Es sabido de todos que no serie la primera vez que el estado chiapaneco envía grupos de choque con la finalidad de generar confusión, confrontar a la sociedad y sobre todo golpear a las organizaciones que luchan, teniendo como mayor ganancia desprestigiar el movimiento popular”.

“Nuestra organización, -agregó-, siempre ha dado el respaldo a la Coordinadora magisterial en general por tal motivo responsabilizamos al gobierno del estado por lo que pueda ocurrir ante esta situación”, incluso calificó como un acto de hostilidad, al ver que todo le sale mal.

Finalmente “Condenamos el uso de estos grupos financiados desde el Estado, que son usados especialmente en estos tiempos electorales, y que les permite operar con total impunidad”, dijo que pronto habrá como demostrar que su dicho es real y se expondrá ante los medios.