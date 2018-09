CNPA: En manos de Zoé está la paz de Chiapas

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Si Zoé Robledo Aburto, no actúa como corresponde, habrá paralisis en los principales puntos de Chiapas, anunció la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional (CNPA MN), quien consideran que Obrador no cumplirá y sí se está echando para atrás.

La CNPA, dijo que los integrantes de varios municipios, podrían tomar el centro de Tuxtla Gutiérrez, así como las carreteras y edificios públicos, como medida de presión, no lo han hecho, porque consideran que se tiene que dar atención del gobierno entrante de López Obrador.

Son más de 10 demandas centrales, la CNPA MN dio a conocer que con el equipo del gobierno electo se alcanzó el compromiso de atención, con la futura Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien programó una reunión para inicios de la siguiente semana así como con el actual diputado y futuro Subsecretario de Gobierno, Zoé Robledo, con quien ya se tuvo un primer encuentro y ahora solo falta la fecha de reunión con Andrés Manuel López Obrador.

En base a lo anterior la CNPA-MN consideró que ambas partes deberán poner esfuerzo y voluntad política para desarrollar “mesas de trabajo en un ambiente de respeto mutuo y cordialidad”.

Aclaró que “no buscamos poner zancadillas al nuevo gobierno, también es impostergable para los campesinos ser incluidos en el debate nacional sobre el futuro del país, los cuales no pueden esperar hasta diciembre, toda vez que se requiere trazar la política pública con la que se gobernará”.

En el proceso de levantar el plantón, David Zúñiga Maldonado, Wilfrido Hernández y Alberto Galindo, dieron a conocer los acuerdos a los casi 300 campesinos que participaron en esta movilización en la que detallaron que también ayer en Chiapas se tuvo una reunión con el Secretario de Gobernación actual y hoy con el Gobernador Electo, Rutilio Escandón, por lo que se establecieron mesas de diálogo para atender la situación de Amatan.

Ahí, recordaron, MORENA acuerpó a caciques como los hermanos Carpio Mayorga que para perpetuarse en la administración municipal han hecho uso y fomento de grupos paramilitares, desvió de recursos, coacción, por lo cual la población se ha organizado exigiendo el desconocimiento del resultado electoral y la formación de un Consejo de Gobierno Municipal.