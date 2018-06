CNTE coloca barricadas en TG

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Los maestros pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), iniciaron la construcción de barricadas en la zona centro, para evitar que el grupo contrario llegue a provocarlos, calificó el dirigente de la Sección 7, Pedro Gómez Bámaca.

Los maestros, dijeron que ellos no están dispuestos a caer en provocaciones, recooció que hay división al interior de la Sección 7, pues acusó directamente al “Mapache”, un líder magisterial indígena que se ha vendido según esto, al gobierno para actuar en contra de la actual dirigencia.

Los maestros no caerán en provocaciones, por eso las barricadas en este momento, el cual irán incrementando poco a poco, como una forma de presión a las autoridades del gobierno federal, pues el asunto es con ellos subrayó el dirigente con voz fuerte.

El gobierno siempre pone las mismas condiciones, la violencia y las desapariciones, pero ni así se ha detenido al magisterio, que insiste en la lucha de la defensa de sus derechos, como el derecho social a la educación, que intentan no solo privatizarla, sino desaparecerla para la clase pobre.

Los maestros, ha hecho en una semana, las actividades planteadas y todas han sido llevadas a cabalidad, hoy toca hacer presión mayor a fin de que se consolide poco a poco los trabajos, pero que estas acciones se toman un día anterior u horas antes de las actividades.

Por lo que negó se vaya a dar acciones que no se conocen, aunque tampoco descartó que haya bloqueos carreteros, toma de dependencias del gobierno de Chiapas como federales, entre otras manifestaciones que en otros momentos se ha presentando y que hay muestra de ello.