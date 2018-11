CNTE cumple amenaza, bloquea en diferentes regiones de Chiapas

Rodolfo Flores.

Agencia ReporteCiudadano, 5 de noviembre del 2018. Tuxtla Gutiérrez.- Para exigir al gobierno del estado el pago al adeudo que mantiene el gobierno federal y estatal miles de maestros pertenecientes a las secciones 7 y 40 se declararon en paro indefinido de labores.

Además de ello iniciaron este mismo lunes una serie de bloqueos en diferentes regiones de la entidad para presionar a que se libere el recurso que corresponde a cerca de mil 200 millones de pesos, el doble del monto que la Secretaría de Educación reconoce como deuda.

Pedro Gómez Bamaca, secretario General de la Sección 7 del SNTE sentenció que no levantarán el paro ni los bloqueos si el gobierno no paga a los maestros de los diferentes niveles.

Además advirtió que están listos para responder ante cualquier agresión o embestida por parte del gobierno y las autoridades policiacas.

En estos bloqueos, sin embargo, se permitirá el paso a las ambulancias y a pacientes enfermos que transiten en los puntos que se encuentran bloqueados en la región Altos, Centro, Costa y Norte de Chiapas.

Desde las nueve de la mañana, los miles de docentes de todas las regiones del estado bloquearon la salida y entrada Poniente, se instalaron en campamentos donde permanecerán por tiempo indefinido.

Ante el ofrecimiento de diálogo que este mismo lunes hizo el secretario de educación Eduardo Campos Martínez, Gómez Bamaca dijo tajantemente que no habrá negociaciones “el gobierno tiene que pagar lo que debe y si no lo hace, el próximo gobierno tendrá que hacerlo”.

Por estos bloqueos, miles de chiapanecos se están viendo afectados, los cuales tienen que trasbordar al arribo a la capital chiapaneca, sobre todo aquellos que viven en municipios como Berriozábal y Ocozocuautla, y todos los días tienen que viajar a Tuxtla.

Los automovilistas utilizan las vías alternas para entrar y salir de la ciudad. Además de la entrada y salida Poniente, los docentes bloquearon el Libramiento Norte a la altura de la Coca.

Este mismo lunes, otros grupo aparte del magisterio tomó la caseta de cobro de la Carretera Tuxtla-San Cristóbal, sin embargo fueron retirados por la Policía Estatal.

Se espera que en los próximos días, las acciones del magisterio tomen otros tintes, tal como ha ocurrido en anteriores ocasiones con el magisterio y sus jornadas de acción.