CNTE determinará en las próximas horas la posibilidad de paro indefinido de labores

Rodolfo Flores.

Agencia ReporteCiudadano, 1 de mayo del 2018. Tuxtla Gutiérrez.- En las próximas horas la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Chiapas determinará si las acciones iniciadas éste lunes se extienden de manera indefinida.

En este segundo día de acciones, los docentes realizaron movilizaciones en todo el estado. En Tuxtla marcharon miles de docentes en dos numerosos contingentes que partieron de la Diana Cazadora, y de la Exfuente Mactumatzá.

José Luis Escobar Pérez miembro del Comité Ejecutivo Seccional de la Sección 7 precisó que la apertura de la Mesa Única de Negociaciones que se busca, es directamente con la Secretaría de Gobernación y no con la SEP.

“Si no se apertura la mesa, el paro indefinido de labores por parte del magisterio es inminente, es un acuerdo del magisterio chiapaneco. El paro se efectuaría éste mismo mes de mayo”, precisó.

Agregó en este sentido que en las movilizaciones de las 72 horas están participando 130 mil maestros de la Sección 7 del Bloque Democrático desde nivel básico al nivel superior de sus 24 regiones políticas en Chiapas.

Lamentó que una característica del gobierno estatal y federal ha sido la cerrazón “por lo que en otras ocasiones hemos abierto la mesa del diálogo a chingadazos y no creemos que esta vez se a la excepción”.

Sin embargo, dijo, el magisterio en Chiapas no ha sido indiferente ante una situación de gran envergadura como lo es la Reforma Educativa, la cual ha dejado hasta el momento 600 docentes cesados en todo el país.

Reconoció que al paso del tiempo la sociedad chiapaneca ha mostrado su respaldo a las luchas magisterial, aportando comida, dinero, acompañando en las movilizaciones y en otras más representativas como el caso de Chiapa de Corzo en el año 2016 cuando los habitantes corrieron a las fuerzas federales del municipio.

“También en las comunidades, nos respaldan cuando los padre de familia piden que la lucha no sea únicamente por la Reforma Educativa, sino también por la Energética que ha lacerado de sobremanera la economía de la sociedad, por lo que la lucha magisterial es la lucha popular del pueblo mexicano”, destacó.