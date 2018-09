CNTE dijo ganó la lucha no el Senado

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Luego de que el Senado de la República exhortó a la Presidencia de la República, Secretaría de Educación Pública y gobernadores, para suspender el proceso de evaluación, los maestros del estado, reconocieron el avance en la materia.

En Chiapas se tenía previsto movilizaciones de parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), para exigir al gobierno el cumplimiento de acuerdos y así demandar al Senado de la República como a la Cámara de diputados federal, ahora que son mayoría, atender la petición.

De acuerdo con lo dado a conocer por los propios maestros, algunos de ellos reconocieron que estaban obligados con ellos, porque el voto fue hacia MORENA en particular, tomando en cuenta la promesa del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, otros más dijeron que están simplemente de acuerdo.

En tanto que el vocero de la CNTE, admitió que esto es correcto, aunque no es una postura de los legisladores, sino de ellos como afectados, pues al final; nadie está en contra de la profesionalización, sino en este caso de las acciones que han sido negativos para los trabajadores.

Por otro lado, mencionó que esto es el reflejo de la lucha de años, no es de un solo plantón, de aguantar hambre, frío, lluvia, de agresiones de la policía federal como estatal; por lo tanto no se trata de reconocer solo a los Senadores, sino más bien a los maestros que han estado en el movimiento.

Es de mencionar que el argumento principal para votar a favor del Punto de Acuerdo fue el de esperar a que haya un replanteamiento de la reforma educativa, en la que se incluyan a todos los sectores involucrados, pues lo que se busca es encontrar calidad y no caer en lo mismo.