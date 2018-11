CNTE podría volver a bloquear el 25 de noviembre

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- En caso los gobiernos del estado y federal no cumplan con los acuerdos tomados con el magisterio como el inicio de reconstrucción de escuelas afectadas por el sismo de 2017, el pago a los maestros federales que ascendieron y a los interinos que muchos llevan hasta cuatro años sin cobrar, se movilizarán nuevamente a partir del 25 de noviembre.

Esto fue dado a conocer por Stalin Hernández Arrazate coordinador distrital del Consejo Central de Lucha (CCL) de la Sección VI de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quien dio a conocer el adeudo del gobierno con el magisterio es de más de 500 millones de pesos “y no se diga el adeudo que tienen con trabajadores de salud y la burocracia”.

“Se levantó el bloqueo en 8 puntos estratégicos porque el gobierno se comprometió a reactivar el programa de reconstrucción de escuelas con el recurso del Fonden, hablan de que iniciarán en el mes de noviembre, y esperamos estén pagando el día de mañana los ascensos a los compañeros que pasaron de maestros de grupo a directores, de directores a supervisores, a jefes de enseñanza a jefes de sector y hasta la fecha llevan 6 quincenas sin cobrar”.

Agregó que el gobierno también hizo el compromiso para pagar a los maestros interinos que llevan sin cobrar varios ciclos escolares, “esto debe darse en el periodo del 16 al 23 de noviembre y para el movimiento popular se abrió una mesa resolutiva”.

“Si estos ofrecimientos no se cumplen, si no les pagan a los compañeros que ascendieron nos estaremos movilizando en próximas fechas, el 25 de noviembre, ahora el paro será de 5 días, ya hay una ruta en el gobierno de transición con el nuevo presupuesto para pagar los adeudos y sean los resuelvan esta parte”, concluyó.