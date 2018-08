CNTE realiza plan educativo para Chiapas

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho. – La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), presentó un nuevo modelo educativo, a la par de la que presenta la Secretaría de Educación Púbica (SEP), dio a conocer el vocero de la Coordinadora, Luis Escobar.

El entrevistado en Reporte Meridiano de Péndulo de Chiapas; explicó que los modelos que ellos están creando, va para primero de pre escolar; primero y segundo de primaria; así como primero de secundaria, esto mediante la comunidad pedagógicas crítica estatal, donde han expuesto las reales necesidades de sus alumnos.

Asentó que el modelo educativo, es una propuesta de la OCDE, que junto a la organización “Mexicanos Primero” se coincidió en ponerlo en práctica, pero que no responde a los intereses ni a las necesidades de la educación de los mexicanos y en particular de los chiapanecos.

Ya que no se tomó en cuenta a los maestros, a los alumnos, a los padres de familia, bajo las tradiciones, la cultura, la forma de los chiapanecos, lo que está condenado a no tener éxito, por el contrario, camina hacia el fracaso, y ese es el principal punto que se expone para que no se culpe al sindicato del fracaso de la educación.

Sobre el tema del inglés en las clases, lo calificó como una falacia, aunque es una necesidad de que se aprenda el inglés ante este mundo globalizado, sin embargo, no quiere decir que vaya por encima de las lenguas de Chiapas, hay que darle el uso para mantenerlas vivas y fomentarlas.

La propuesta, es que el maestro que egresa de las normales, conozca a bien las lenguas que se hablan en la comunidad donde estará presente, y el alumno también tendrá que aprender en las zonas indígenas el español, para que ambos puedan entenderse correctamente.

En cuanto a la tecnología, dijo que es correcto que doten de tabletas, pero antes deben pensar si existen las condiciones, ya que en muchos poblados ni energía eléctrica existe, menos la conectividad hacia el internet, las cosas no son solo así de expresarlas, hay que dotar de lo primario para luego avanzar.

Se reiteró que será el día 15 de agosto, el inicio de clases, con el cual se cumplimenta los 200 días de trabajo en las aulas; esto es una muestra del quehacer educativo que ellos tienen para con los ciudadanos, pues también se acallan las voces que están contra los mentores.