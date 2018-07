CNTE se movilizará vs Peña Nieto

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho. – La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), dio a conocer que se movilizarán en varias ocasiones contra el gobierno de Enrique Peña Nieto; esto por lo que calificaron como el repudio de ellos, padres de familia, estudiantes, del pueblo y sus organizaciones, hacia la Reforma Educativa.

Lo que el Estado mexicano ha presentado ante la opinión pública como una “novedad pedagógica”, no es más que un refrito de contenidos, planes, programas, metodologías y libros de texto que pretenden implantar en 1º, 2º grado de educación primaria, 1er grado de educación secundaria y 1er grado en las Escuelas Normales.

A través de una intensa campaña mediática el gobierno ha creado una cortina de humo para distraer al pueblo y avanzar en sus planes de destrucción de la educación pública, despojando de paso a los trabajadores de la educación de sus derechos laborales.

El discurso pedagógico no es más que un recurso demagógico para maquillar la aplicación de programas privatizadores como la Autonomía de gestión, Escuelas al centro, Escuelas al CIEN y demás que son el corazón de la contra reforma al artículo 3º, 73 y sus leyes secundarias.

En este marco, la Asamblea Estatal Permanente de la sección VII del SNTE-CNTE, CONVOCA a las bases del Movimiento Magisterial y Popular de Chiapas a no bajar la guardia, a fortalecer nuestra unidad y organización, a mantener la ALERTA MÁXIMA para enfrentar todo intento del agonizante régimen de Peña Nieto orientado a imponer cualquier medida administrativa o laboral relacionada con la mal llamada reforma educativa.

Nadie debe confundirse. El golpe que en las urnas le propino el pueblo de México a la oligarquía financiera y a sus lacayos del “Pacto por México” el 1º de julio, no debe ser motivo de confianza.

Si bien el 1º de diciembre asumirá la Presidencia de la República un nacionalista, no podemos olvidar que quienes ostentan el poder económico en nuestro país e imponen las políticas en el mundo son los consorcios y empresas transnacionales, así que echar abajo las reformas estructurales exige seguir creando la más amplia unidad del pueblo trabajador.

En este contexto, y después de un profundo análisis, la Asamblea Estatal arriba a los siguientes:

RESOLUTIVOS.

1.- Esta Asamblea Estatal ratifica su carácter de Permanente hasta que la misma determine lo contrario.

2.- La Asamblea Estatal Permanente hace suya la Ruta y el Plan de Acción establecido por la ANR de la CNTE realizada el 7 de julio de 2018.

3.- La Asamblea Estatal Permanente resuelve mantener la exigencia de reapertura de la Mesa Única de NegociónNacional entre la CNTE y la Secretaría de Gobernación para la atención de las demandas de la Coordinadora.

4.- La Asamblea Estatal Permanente acuerda mantener y fortalecer la ruta de Resistencia y Desobediencia ante la decisión del Estado mexicano de imponer el denominado “nuevo” modelo educativo.

5- Esta Asamblea Estatal Permanente acuerda que el CEAS 7, en coordinación con la Secretaría de Prensa, elabore un Documento de Orientación Política Pedagógica para responder a la implementación del Modelo Educativo.

6.- La Asamblea Estatal Permanente resuelve buscar, a través de las estructuras de la CNTE, un acercamiento con el gobierno federal y estatal electo para tratar los asuntos relativos al rechazo a la mal llamada reforma educativa, al Proyecto de Educación Alternativa, a la Iniciativa Ciudadano y el Pliego Petitorio Nacional.

7.- La Asamblea Estatal Permanente acuerda exigir ante las instancias correspondientes la Toma de Nota del actual Comité Ejecutivo Seccional sin condicionamientos de ningún tipo.

8.- La Asamblea Estatal Permanente resuelve que el Inicio del ciclo escolar 2018-2019 será el día 15 de agosto, con un Acto Político en un centro educativo con la participación del camarada Pedro Gómez Bámaca, Secretario General de la sección VII del SNTE-CNTE.

9.- La Asamblea Estatal Permanente acuerda que toda la estructura política organizativa del movimiento de involucre en las tareas y la ruta propuesta por el CEAS 7.

Por ello, las acciones a realizar son:

1.- Marcha Estatal el 1º de Septiembre en el marco del 6º informe de EPN. En repudio a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la masacre en Nochixtlán, la muerte de David Gemayel y demás actos represivos.

2.- Realizar en contra grito, el 15 de septiembre, con eventos regionales donde se condene el carácter fascista del régimen de EPN y se exija castigo a los responsables de los crímenes de lesa humanidad contra el pueblo.

3.- Reunión con Coordinadores Regionales del PEA el 25, 26 y 27 de julio de 2018 en la Sección VII del SNTE-CNTE, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Comunidad Pedagógica Crítica Estatal, convocado por el CEAS7 los días 1, 2 y 3 de agosto. Talleres Regionales del PEA los días 8, 9 y 10 de agosto de 2018.

4.- Acompañamiento, por parte del Secretario General de la Sección VII, a los compañeros de Educación Indígena en la Reunión con el gobierno donde se abordará la problemática con los miembros de Antorcha Campesina.

PRONUNCIAMIENTOS.

1.- Respaldo total del Movimiento Magisterial y Popular al Profesor Benito Sánchez López, Coordinador de la Región Petróleos, ante la agresión de parte de José del Carmen Almeida Hernández (Jefe del sector 12 de Educación Primaria), Hilario Artemio Zepeda Cancino (Supervisor de la Zona Escolar 148) e Isaí Ruiz Altamirano (Director de la Primaria de Sunuapa).

2.- Repudio al Profesor José Luis Hernández Hernández, Supervisor de la Zona 10 de Educación Especial, Región Frailesca, por la constante campaña de Hostigamiento e Intimidación a los compañeros y compañeras del Movimiento Magisterial de Chiapas.

3.- Apoyo total y respaldo a los compañeros de las Delegaciones D-III-4 y D-III-5 de la SEF frente alintento de imposición de la representación sindical de parte de charros y autoridades educativas.