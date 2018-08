CNTE urge a AMLO, no a Reforma Educativa

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), pidió al presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador; explique el por qué se liberó a Elba Esther Gordillo y la cancelación inmediata de la Reforma Educativa.

Los mentores, respondieron que no estarán nunca a favor de un partido político, pero tampoco a favor de un proceso de apoyo por el solo hecho de que cayera el PRI y el Verde, lo que si se requiere es que se dé el apoyo a los maestros como a la educación, acorde a las realidades.

Por lo que habrá de movilizarse en fechas próximas, para también exigir al Congreso del Estado de Chiapas como a la Cámara de diputados federales y el Senado, para que se borre de tajo la acción implementada por la OCDE y obedecida por el gobierno de Peña Nieto.

“Si hay voluntad de cambio, lo que más le conviene al próximo gobierno es que el 1 de diciembre esté desactivado el conflicto magisterial, si no es así, nosotros vamos a tomar eso como una señal que no hay disposición del gobierno a modificar las cosas y entonces en octubre se definirán las acciones a seguir”.

En Chiapas sería uno de los puntos a movilizarse, pero también en otras partes del país, incluyendo cedes que anteriormente no participaban, pues la intensión, es que realmente se logre el beneficio para los mentores como el hecho de la educación que sea gratuita y laica.

Finalmente, el magisterio, reconoció que no desean salir a plantarse de nueva cuenta a las calles, pero eso es solamente si fuera necesario, por lo que urgieron al gobierno federal, cerrar la Reforma Educativa, para evitar que esto se siga dando como en años anteriores.