COBACH hace negocio con playeritas verdes

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- A 150 pesos la playera verde que regaló el gobernador Manuel Velasco Coello, son vendidas en el Colegio de Bachilleres de Chiapas (COBACH), número 35, ubicado en la colonia las Águilas de Tuxtla Gutiérrez, denunciaron padres de familia.

Los padres dijeron que la dirección fue clara, quien no lo compre y no lo use, tendrá suspensión de actividades al interior de las aulas; poniendo en riesgo el ciclo escolar para ellos; por eso demandaron que la dirección general, entienda que esto es un abuso de parte de la dirección.

Para algunos alumnos, la playera verde, no pertenece al COBACH, ni siquiera el uniforme es de ese color, sino más bien blanca, además la que da el mandatario no viene el nombre del colegio como ocurre con el uniforme real, ni tampoco dice el número de la institución.

Para la dirección del Colegio, les urge tener dinero, ya que de no contar con alumnos, pudiera desaparecer; por eso la necesidad de hacer negocio ante esa posibilidad, les urge dicen los padres de familia, porque hasta ellos, les obligan que lleven alumnos, para así salir beneficiados sus hijos.

En tanto que la Sección 7, dio a conocer que los acuerdos tomados por ellos y el gobierno del estado, es entregar uniformes para las primarias y secundarias, pero no para bachillerato ni COBACH, además serán sin el color verde para este año, para hacer el uniforme que corresponde.

El negocio que se haga por algunos, es a título personal, no por parte del movimiento magisterial que generó los beneficios para los estudiantes y padres de familia, subrayó la dirigencia sindical de la sección 7 del SNTE y CNTE; al tiempo de afirmar que ellos, velan por intereses generales, no particulares.