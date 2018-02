Código Nucú/¿A dónde va Sasil De León?/César Trujillo

¿A dónde va Sasil De León?

Si la familia De León tiene una carta fuerte que mueve, y es apuesta estratégica en tiempos electorales, esa es la delegada de Prospera en Chiapas, Sasil De León Villard. No por nada el dirigente estatal del Partido Encuentro Social (PES), Maya De León, ha mencionado en algunas reuniones la posibilidad de que sea su hermana quien reciba el respaldo de ese instituto político y que, para lograrlo, le apuesten a la fórmula de la equidad de género.

El movimiento es inteligente, hay qué reconocerlo. Debe ser así. No se esperaba menos. Maya es un buen operador político y sus maestros (Alfredo, su hermano, y Óscar, su padre) deben sentirse sumamente orgullosos de él y sus hermanos. Tener a Sasil como aspirante a la alcaldía les permite abrir el control del programa asistencialista para condicionar los votos en la capital Tuxtla Gutiérrez y en Tapachula, donde Yumaltik también pretende buscar la presidencia municipal operando, también, el programa Prospera que se sabe controla desde el arribo de su hermana. ¡Bien jugado!

El engranaje que mueve Maya De León es grande y muy ambicioso. Apostar a la cuota de equidad es un movimiento inteligente, aunque bastante mezquino y vil, porque en el fondo le importa poco la igualdad o el empoderamiento de las mujeres y eso lo sabemos todos. Sus intereses son otros y más perversos. Tener el ayuntamiento conejo tres años en control de su hermana es tener un botín en las manos que van desde el mismo Smapa hasta el asunto de la empresa encargada de la recolección de la basura: Proactiva (ahora Veolia) y ellos saben perfectamente cómo abrir todo tipo de “candados”.

Por su parte, Sasil ha demostrado de lo que es capaz. Su negro paso por la Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres (Sedem) habla por sí mismo. Porque no sólo se le recuerda por no hacer nada por su propio género e incluso despedir a trabajadoras en estado de gravidez, no. Ahí se encargó también de dar un manejo turbio a los programas de apoyo a las madres solteras desde donde se sabe que orquestó un desvío de los recursos, operado, eso sí, de forma intelectual por el mismísimo Maya De León. Hoy esa secretaría sigue en el poder de los hermanos De León Villard y recae sobre los hombros de la exdiputada Itzel que ni figura más que o una que otra foto desangelada.

Un secreto a voces es que son millones de pesos los que han sido observados por el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado (OFSCE), ya que al revisar los expedientes de las madres solteras no existía un recibo oficial de recibido ni sellado ni nada. Es más, muchos de los recibos encontrados presentaban alteraciones o, lo que es lo mismo, eran apócrifos. ¿Por qué no ha pasado nada entonces? Los cotos de poder en los que se mueven los hermanos De León son altos y bien colocados. Por algo el mismo Yumaltik siempre pondera ese carácter de ser intocables y pese a todas las corruptelas que los persiguen no pasa nada, pues los cobija la impunidad y respaldo del mismo Ejecutivo.

Tal parece, entonces, que los instrumentos que utilizan los hermanos De León para atizar los movimientos de corrupción y acrecentar la cola de actos perversos con los que se han manejado, son operados por las hermanas Sasil e Itzel, desde el respaldo y cobijo de sus grandes maestros. Hoy, la delegada de Prospera pretende empoderarse como candidata por Tuxtla, aunque hay quien diga que tiene ya apalabrada una curul en la Cámara Alta. De ser así, de llegar a ser la candidata, podría repetirse la misma historia de fraudes que se dieron en 2015 cuando Fernando Castellanos Cal y Mayor le arrebatara el triunfo a Paco Rojas.

Ya veremos cómo se tejen estas historias de la búsqueda del poder por el poder. Ya veremos hacia dónde tuerce el rabo todo. Lo cierto es que si Sasil llega, saldríamos, como dicen, de Guatemala para entrar a Guatepeor. No imagino la ciudad en manos de una mujer que es experta en todo menos en la administración pública. Si los gobiernos anteriores nos robaron el sueño, esta pesadilla nos la quitará por completo.

Manjar

Ayer, el exsenador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Roberto Albores Gleason, estuvo en su cierre de precampaña. Con un discurso mesurado, acuerpado por delegaciones de diversos municipios del estado, evocó a la unidad y a la necesidad de trabajar por y para Chiapas. Pese a que anduvo esparciéndose el rumor de que el evento se cancelaría no fue así y se llevó a cabo. Estuvo acuerpado por priistas y por la militancia. Que si hubo acarreados, sí. Que hubo quien llegó por que quiso, también. Así, la moneda para ver quién será la cabeza de esta alianza está ya cayendo. Ya veremos.#ComoAguaDeMarzo // Rutilio Escandón Cadenas es ahora el candidato de la alianza electoral “Juntos haremos historia”. En asamblea celebrada el día de ayer, Morena hizo el anuncio y ahora las especulaciones se han acabado por fin. No hay más dudas. Rutilio va. Falta saber quiénes serán los otros dos candidatos que se disputen, más los independientes, la sucesión gubernamental. Paso firme del exmagistrado. Ahora viene lo más difícil: ganar y sumar votos a AMLO. #Comicios2018 // La recomendación de hoy es el libro La formación de los intelectuales de Antonio Gramsci, y el disco de Piano bar de Charly García. // Recuerde: no compre mascotas, mejor adopte. // Si no tiene nada mejor qué hacer, póngase a leer.

* Miembro de la Asociación de Columnistas Chiapanecos.

Contacto directo al 961-167-8136

Twitter: @C_T1

Mail: palabrasdeotro@gmail.com