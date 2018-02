Código Nucú/César Trujillo/Enoc, el partido morado y la ruta 2018

En la incertidumbre que permea si se da o no la consolidación de la coalición “Todos por Chiapas” en la que se encuentran los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM), Nueva Alianza (Panal), Podemos Mover a Chiapas y Chiapas Unido, la cuenta regresiva para las definiciones se encuentra ya a la vuelta de la esquina y mantiene en vilo, sorprendentemente, la vigencia de si van o no juntos rumbo a la sucesión gubernamental en los comicios 2018.

Y es que mientras otros marchan bien, las diferencias entre el senador Roberto Albores Gleason —alfil del priismo estatal bajo respaldo y auspicio de la nacional— y el exdiputado Eduardo Ramírez Aguilar —pieza clave del verdeecologismo estatal— se acrecientan y no ceden espacio a nada, sin importar que se dispare el riesgo de una ruptura (benéfica para unos y dañina para otros), siendo el más favorecido de todo este despapaye electorero el líder del partido morado, Enoc Hernández Cruz, quien se mantiene al margen de todo el jaloneo.

Y se podrá decir misa y criticar el actuar del dirigente de Mover a Chiapas, se podrá acentuar diferendos y puntos de vista —yo mismo lo he hecho en otras columnas —, pero en su caminar no se ha desviado de su objetivo único que es el de conformar una estructura fuerte que le sirva para poder escalar peldaños y crecer como fuerza política en la entidad. Y lo ha logrado. Eso que ni qué.

Mientras los otros se tiran a matar y se ponen en el escenario como objetos de escrutinio, Enoc Hernández sigue haciendo lo que sabe hacer: caminar los municipios de la geografía chiapaneca, hacer amarres con los líderes municipales, reforzar y conseguir que muchos militantes de otros colores (ante la indecisión) muden de piel al morado, mantener una cercanía con el gobernador, etcétera. Eso sin mencionar que, guste o no, brinda respaldo a su gente, mantiene una buena relación con la mayoría de los medios de comunicación y ayuda a quienes se le acercan.

Tres años y medio de vida tiene Podemos Mover a Chiapas en la entidad y hoy busca, según palabras del propio Enoc Hernández en entrevistas a diferentes medios, consolidarse como “la primera fuerza política en el estado” en el 2018. Para ello debemos poner los escenarios posibles: si la coalición llegara a romperse, por ejemplo, —hay plazo hasta el 02 de febrero, día de La Candelaria para saber cómo masca la iguana— el morado podría decidir la ruta a tomar y abanderar, como lo habían decidido en asamblea extraordinaria, si van con algún otro partido o si caminan solos, porque ya habían dicho que tienen con qué.

Y ojo, que si deciden ir solos no sólo será para catapultar a su líder morado y moral, sino que esa experiencia puede servirles como un termómetro para medirse con los otros institutos políticos y, con base en los resultados, hacer una análisis exhaustivo de sus fortalezas y debilidades y, así, poder hacer una reingeniería que les permita llegar más fortalecidos. ¡Recontra uff!

Partiendo de que el mismo gobernador Manuel Velasco Coello, en la entrevista que le realizaron en la Ciudad de México y que se sacó de contexto (a mi juicio), evitó hablar de la ruptura que se palpa a todas luces dentro de su propio instituto político y mostró un rostro adusto y cansado por todo este desgaste político-electoral que en estos momentos vive el estado y que le ha movido su jugada en el tablero, tal y como la tenía planeada, el morado se podría perfilar como una de sus opciones. Porque sabemos ya que la miel de las hojuelas se derramó y ahora todo se ha complicado por los intereses de dos personajes. Su opción (la del góber) es apostar a su gente de confianza, a quienes han estado con él desde su arranque, sus incondicionales que le han ayudado en varias de las cosas que sus secretarios no han podido resolver. No tiene de otra. Si no apuesta a su gente, tendrá la espalda descubierta y creo que a estas alturas él lo sabe bien.

Y es acá donde la historia muestra que ante la fluctuación debe darse paso a la lealtad. Por eso es que en muchos de estos rumores, de estas especulaciones y de estos posicionamientos, de uno y otro lado, brinca como otra opción del gobernador Manuel Velasco para sucederlo el nombre de Enoc Hernández, quien nunca ha ocultado sus aspiraciones de contender a la gubernatura y que, en estos momentos, se encuentra fortaleciendo su partido, sin importar que los dardos envenenados vuelen de uno u otro bando y esperando la oportunidad para ver qué es lo que mejor conviene al equipo morado.

Al final de todo, veremos si cuando llegue la hora del plazo marcado por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) la coalición va y quién es el que la abandera. Si ésta se rompe, ojo, porque cada partido podría proponer a su pieza clave para la contienda, pero mucho ojo más, que en una de esas que andan de especuladores y jaloneadores, que sienten ya la sopa quemándoles la boca, que se saborean el hueso, que menosprecian a los partidos locales, se les cola el caballo negro en montura morada y los deja como el chinito: nomás milando la polvadera. ¡Hay véanlo!

Manjar

Que el señor Fox de Comitán dice que va a buscar la reelección porque su trabajo lo respalda, ja. Son …ingaderas. Que alguien le diga al edil comiteco que vergüenza es lo que debería tener. Nada ha hecho por tan hermosa ciudad. Su legado es el del autoelogio y el de pagarle a algunos para que le escriban tapetes de flores. En fin, en esta temporada de calenturas electorales seguramente veremos más disparates como estos. #TiempoDeCínicos // La recomendación de hoy es el libro Patas arriba de Eduardo Galeano y el disco Moanin’ at the Moonlight de Howlin’ Wolf. // Recuerde: no compre mascotas, mejor adopte. // Si no tiene nada mejor qué hacer, póngase a leer.

