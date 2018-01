Código Nucú/César Trujillo/La familia De León Villard

En Chiapas, la familia De León Villard es el ejemplo más claro de la corrupción e impunidad que permea la política. Los hermanos han sabido cómo mover sus piezas a modo y cooptar espacios desde diferentes frentes y colores. Sus cotos de poder son tan grandes que les permiten moverse libremente y ser merecedores de canonjías y prebendas emanadas desde el mismo gobierno, y sopesadas desde el plano federal. Lo mismo se persignan con la derecha que con la izquierda, y sirven a quien les garantiza poderío.

Vea usted nada más lo que le digo: Kalyanamaya es actualmente el presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del Partido Encuentro Social (PES) en la entidad; Yumaltik es diputado suplente por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) de Rubén Peñaloza y suspirante a la alcaldía de Tapachula en los comicios 2018 que están ya en puerta; Dora Luz Sasil es diputada federal por el tucán y tiene licencia porque ocupa la Delegación del programa federal Prospera; Itzel Francisca es la titular de la Secretaría para el Desarrollo y el Empoderamiento de la Mujer (Sedem) en el gobierno actual; Fitzgerald es séptimo regidor en el ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas por el Verde; y Alfredo, un espectro que conoce perfectamente cómo operar y negociar para que la familia se mantenga “unida” y en los puestos estratégicos que les generen recursos y control, aparte de ser uno de los constructores privilegiados de los gobiernos chiapanecos.

Los hijos de Oscar De León González, pues, saben perfectamente cómo moverse. El servilismo que usan de bandera les ha permitido una vida llena de lujos. Pero el actuar no es nuevo, sino que nació hace varios años con la conformación de la Unidad Nacional Lombardista (UNAL) cuyos orígenes, según documenta El Universal, son veracruzanos y traen una carga de abusos, vejaciones sistémicas a los derechos humanos, servilismo, ilícitos y porrismo, señalamientos que le costaron al jefe de familia su libertad y la desarticulación de dicho brazo paramilitar en el gobierno de Albores Guillén.

Hoy, la búsqueda de poder que han demostrado cargar los hermanos De león Villard es ingente y los han convertido en referentes obligatorios en los últimos procesos electorales, pues siempre terminan quedándose con el cargo que quieren y anhelan. Su paso por cada puesto lleva incrustado un costo y una factura que, más tarde que temprano, van a cobrar y en grande. No vayamos muy lejos y recordemos que Maya, como le gusta que le digan a este personaje, antes de apoderarse del PES y ser el que palomea acorde a sus intereses, intentó ser presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez por el Partido Acción Nacional (PAN), sueño que no consolidó, pero que hoy lo tiene en una posición cómoda para decidir con quiénes y de qué forma sella sus alianzas.

Ninguno se mueve sólo. Eso sí. Son Yumaltik y Maya los principales operadores políticos de la familia. Son, por decir, las cabezas de Medusa que petrifican lo que anhelan y se lo adjudican, aunque todos tienen ya el callo bien marcado en esto. Desde el gobierno de Ruiz Ferro y el andar de su progenitor fueron forjando las bases de sus posiciones políticas. Moverse entre las cúpulas y tener relaciones cercanas con varios líderes nacionales son privilegios que les han permitido mantener entre las manos esos espacios que hoy ostentan.

A Sasil, por ejemplo, no la colocaron en Prospera por su sonrisa. Detrás de ese rostro hay una mente aviesa que sabe que el condicionamiento de un programa federal puede significar votos y que tenerlo entre las manos es un arma poderosa que, en política, permite jalar el gatillo cuando así lo desee. Por algo su cercanía con la familia Velasco Coello y el favoritismo que le manifiestan.

Ya verá a varios de ellos compitiendo en los comicios venideros. Los verá haciendo uso de las más viejas prácticas heredadas de la política rancia de antaño y los verá, tristemente, ocupando puestos clave dentro de los tres poderes. Así lo han hecho y lo seguirán haciendo porque el sistema político ha sido abarrotado por el arribismo y los compadrazgos, sin importar que la inoperancia sea el blasón de estos.

No olvidemos que la misma Itzel de León cuando fungió como presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso local fue denunciada por los trabajadores del Poder Legislativo. ¿La causa? Bloquearlos y negarles los derechos que la Ley Federal del Trabajo otorga. Lo mismo con Sasil y su paso al frente de la Sedem, caja chica que siguen manteniendo secuestrada y que han convertido en un organismo inoperante. Su historia en la administración pública no es nada transparente, las acusaciones están ahí, a la vista de todos, pero saben que entre gitanos no se leerán las cartas.

Manjar

Cada que el líder estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chiapas, Julián Nazar, emite un discurso, seguro estoy que se muerde galán la lengua. Ayer dijo que "hay varios que aspiran a la gubernatura en Chiapas" (otra vez insiste en eso). Me pregunto, ¿quiénes son los varios?, ¿dónde está esa fila enorme de suspirantes que tienen el respaldo de las cúpulas? Nazar sabe, como lo sabemos todos, que sólo el senador Roberto Albores y el diputado Willy Ochoa (que acaba de darle un poco de oxígeno con su probable postulación) son los únicos dos que aspiran. No hay más. No cabe duda que para ser el líder en la entidad del PRI, traer marchando a la CNC y ser el príncipe del garrote, al profe le ha faltado barrio. #DenleSuCocol // Primero, el doctor Óscar Gurría buscó ser el coordinador estatal del Movimiento Regeneración nacional (Morena) en Chiapas, pues quería aspirar a la gubernatura. No pudo porque no trae tablas. Luego movió sus hilos y con una consulta a modo, más manoseada que las frutas de un supermercado, logró acomodarse para estar en oportunidad de buscar un hueso menos duro de roer y ahora anuncia que buscará ser senador. Quiere una curul aunque sea inoperante, haya sido acusado de acoso y no haya transparentado el recurso de las prerrogativas que usó vaya usted a saber en qué, porque por Morena no ha hecho nada. #ArristaALaVista

