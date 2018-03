Código Nucú/El IEPC y el limbo del descrédito

El desempeño del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) en la antesala de los comicios 2018 ha dejado mucho qué desear. La forma en que se han “cocinado” los pactos, el prestarse a la especulación cuando se mostró una supuesta fractura entre los intereses particulares de los institutos políticos y ahora en la definición de las alianzas, ha causado mucha incomodidad y ha sembrado la duda en algunos partidos políticos de sí en realidad este órgano está capacitado para ser garante de la democracia o si terminará repitiendo la misma fórmula que los consejeros anteriores: la del fraude y el favoritismo a los partidos en el poder.

Un post en las redes sociales del representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) ante el IEPC, Samuel Castellanos, mostró su inconformidad por la forma en que el instituto está tomando las definiciones de las alianzas, en particular la que otorgó el derecho a los partidos Chiapas Unido y Podemos Mover a Chiapas a sumarse a la coalición “Todos Por Chiapas”, en las que se encuentran también el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Nueva Alianza (Panal) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), tras el fallo del Tribunal Electoral Estatal de Chiapas (que parece lee a la velocidad de la luz).

Y es que, según se ha dicho, Oswaldo Chacón Rojas, consejero presidente del IEPC, evitó que el punto de acuerdo en donde se tocan los detalles del fallo para que dicha coalición aceptara la fusión de los dos partidos estatales se leyera, pues sabía que varios representantes de otros institutos políticos tenían ya preparada una postura que cuestionaba la forma imparcial con la que habían actuado en este caso y el modus operandi que aludía a una probable colusión entre este órgano electoral y el Tribunal que, ipso facto, falló a favor de “Todos Por Chiapas”.

“Lamentable la actuación de este órgano electoral (se refiere al IEPC). No garantiza la Democracia, Legalidad, Certeza, Imparcialidad, que nos espera el próximo 1de Julio, invito a los ciudadanos a ya no dejarse engañar, hagamos que respeten nuestros derecho”, reza el post publicado y que, según propios elementos del instituto, causó malestar al consejero presidente que ha buscado, a toda costa, que los representantes de los institutos políticos ventilen el modo en el que se desempeñan y la forma turbia en que se desarrollan algunas cosas al interior.

Acá el asunto es que pareciera que el IEPC está supeditado a instrucciones superiores (caprichos gubernamentales o imposiciones cupulares) que le indican el qué y cómo actuar. Lo vimos claramente en la inscripción de “Todos Por Chiapas” donde había hasta dos documentos: unos con unas firmas y sellos, y otros con otras, como azuzando a esa vieja práctica del agandaye. Y aquí encaja a la perfección eso del “no hagas cosas buenas que parezcan malas”, porque mucha de esa poca credibilidad que había intentado recuperar el instituto se mantiene ahora en el limbo del descrédito por el silencio y la piel tan sensible del doctor Chacón Rojas (quien si ve que uno lo critica, de inmediato aplica el veto en sus redes personales y eso lo sé bien).

Porque más allá de aquella conferencia en la que pensó demasiado hablar sobre las prerrogativas, y que a pregunta expresa de este que escribe esta columna terminó señalando que sí, que las elecciones se encontraban en riesgo, el actuar del consejero presidente ha ido más allá de la mesura y se ha enquistado en una encrucijada donde se palpa su tibieza y su temor por afrontar una realidad que está a la vista de todos, o al menos esa lectura deja: recibir órdenes y proteger otros intereses, lo cual, de ser cierto, sería sumamente preocupante pues dejaría en tela de juicio el actuar en estas elecciones que están ya en la puerta tocando y que podría revivir ese fantasma que se apoderó de los resultados en el 2015 y que dejó al descubierto la red de corrupción que imperó dentro del instituto.

Si bien será hasta el 29 de marzo cuando el IEPC dé la lista oficial de los candidatos que están a inscritos, todas las dudas y especulaciones deberían ser aclaradas en tiempo y forma por el doctor Oswaldo Chacón quien debe demostrar que su participación en este proceso será imparcial y no está ahí para torcer el rabo a favor de algún color en particular, y que debería curarse de salud y aceptar las críticas en vez de escudarse en el bloqueo para que nadie le diga nada.

Manjar

El jueves de la semana pasada la Asociación Nacional de Locutores de México y la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), así como la Asociación de Columnistas Chiapanecos, galardonaron al maestro Víctor Manuel Cruz Roque por 35 años de trayectoria como locutor. Siempre es grato ver que se les reconozca el trabajo arduo que han impreso a su vida y a su labor personas como él. Desde estas líneas va mi abrazo fuerte para usted, querido amigo.#QueSiganLosÉxitos // La recomendación de hoy es: el libro Marabunta del poeta Balam Rodrigo, recientemente galardonado con el Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes 2018, mismo que se presentó este fin de semana en la librería José Emilio Pacheco del Fondo de Cultura Económica y que será transmitido el siguiente viernes en uno de los mejores programas de radio #CarruajeDePájaros; y el disco Vida loca de Francisco Céspedes. // Recuerde: no compre mascotas, mejor adopte. // Si no tiene nada mejor qué hacer, póngase a leer.

* Miembro de la Asociación de Columnistas Chiapanecos.

Contacto directo al 961-167-8136

Twitter: @C_T1

Mail: palabrasdeotro@gmail.com