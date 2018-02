Código Nucú/Fernando Castellanos y el 2018/César Trujillo

Ayer, el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, en un evento celebrado en el Polifórum y que aglutinó a cientos de acarreados y militantes, así como a sus amigos de su partido y otros institutos políticos, aseveró que piensa participar en la búsqueda de la candidatura a la sucesión gubernamental por la coalición “Todos por Chiapas” este 2018 (recordemos que ya fue aprobada, dentro del término de la ley, porque sí cumplió con los requisitos, según datos del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana).

Su postura se da, curiosamente, tres días después de que circuló un mensaje donde se afirmaba que el edil capitalino declinaba su participación rumbo a la gubernatura en favor del líder de Podemos Mover a Chiapas, Enoc Hernández Cruz, post que fue desmentido a destiempo y dos días después; se da, también, tres días después de que el IEPC palomeara la coalición que conforman el PRI, PVEM, Panal, PPMCh y Chiapas Unido, y les otorgara cinco días más para que presenten la forma definitiva en que van a elegir a su candidato: tema que ha causado revuelo porque los demás partidos y los aspirantes a candidaturas independientes acusan que no hay piso parejo y que impera el favoritismo.

Pues bien, Fernando Castellanos emitió un discurso breve (el cual se aprendió de memoria y se ve que trabajó en las entonaciones) en el que habló de la importancia de la unidad e hizo alusión a los tiempos de chantajes, mostrando con ello el descontento que sigue vigente dentro de los tucanes que, cabe remarcar, no se ve por dónde vayan a poder limar asperezas. Curioso, sí, que el mensaje coincida (sabrá Dios por qué) con el de hermandad y trabajo en equipo que trae Albores Gleason y que usó también el día de ayer en la zona Altos.

Todos sabemos que el aún alcalde conejo no va a llegar a la candidatura de la coalición por la gubernatura porque no tiene las tablas para ese hueso y los rumores, esos que se han vuelto el pan nuestro de cada día de los Nostradamus chiapanecos, lo colocan en una de las curules de la Cámara Alta, en el Senado, unos; otros, le tiran el hacha al cuello. La verdad es que aún falta tiempo para decir que este arroz ya se coció, al menos en este proceso tan plagado de incertidumbre en el que estamos inmersos.

Así, mientras algunos aplauden la decisión del alcalde de aspirar a más, otros lo critican férreamente por considerar un nulo trabajo como presidente municipal de la capital coneja que está en un impasse terrible. De ahí que hay quienes, con bola de cristal en la mano, afirman que declinará esta vez a favor de Roberto Albores Gleason porque eso fue lo acordado en una de las reuniones al poniente de la ciudad, ¿será? Lo cierto es que al edil le falta el trabajo en la geografía chiapaneca como para poder treparse a un toro del tamaño de Chiapas y poder aguantar sus reparos, y estoy seguro de que él mismo es consciente de ello.

Mientras esto llega, lo que nos queda claro es que el aún edil tuxtleco va a participar en los comicios venideros y va a estar en las boletas abanderando la coalición “Todos por Chiapas”. Hacia dónde se dirija, o lo dirijan, eso el tiempo lo dirá. ¿Quién subirá como suplente a cubrirlo? Esa interrogante también está en el aire y lanza a varios que elevan la mano al ruedo. Ya veremos quién es el alfil de todas las confianzas de Fernando que sacrifica sus aspiraciones y muestra lealtad, si es que la tienen.

Lo cierto es que en su trayectoria como político, Fernando Castellanos tiene el historial de no haber ganado, sin acusaciones ni manchas, una elección. Recordemos que ha sido diputado plurinominal por el PVEM y luego sindicado de fraude en el 2015 en su arribo como alcalde capitalino. A esto se le debe sumar que fue detenido en el 2009, cuando era dirigente del PVEM en Chiapas, junto con el otrora senador Arturo Escobar, con 1.1 millones de pesos, tema que ha tenido sus explicaciones actualizadas pero que en el momento estuvo plagado de contradicciones. La mejor opinión, es la suya.

Manjar

Conocí a Karen Dianne, fundadora de Iniciativas Feministas, en la presentación de su primer poemario hace unos cuatro años atrás. Fue en el Café de la Mary donde coincidimos. A la fecha, hemos intercambiado algunas palabras, apreciaciones sobre algunos temas y convergido, años atrás, en eventos de literatura o presentaciones de libros. Su trabajo como activista y defensora de las mujeres ha sido de suma importancia en la entidad, pues gracias a ello mucha de la violencia de género se ha visibilizado. Hoy, busca por la vía independiente ser legisladora por el Distrito I para poder incidir, desde ese espacio, en la toma de decisiones sobre temas torales que ayuden a establecer una agenda feminista, que buena falta le hace a la capital y al estado. Si usted vota en el lado oriente de la ciudad capital Tuxtla Gutiérrez, firme. No es un voto, sino una firma de apoyo para que pueda ser candidata independiente al Congreso local. Es una propuesta ciudadana. Más mujeres feministas, requiere la política en estos tiempos. #MiApoyoTotal // El @partidoverdemex debe pagar una multa de más de 10 millones. ¿La causa? Reportar en su Informe Anual de Ingresos y Egresos 2013 gastos por 34 vuelos que no fueron realizados. @INEMexico le quita una plumita al tucán. Ese monto lo gastó @VelascoM_ en publicidad el primer mes. #Chulada //La recomendación de hoy es el libro Las antinomias de Antonio Gramsci de Perry Anderson y el disco de Greatest Hits de Leonard Cohen. // Recuerde: no compre mascotas, mejor adopte. // Si no tiene nada mejor qué hacer, póngase a leer.

* Miembro de la Asociación de Columnistas Chiapanecos.

Contacto directo al 961-167-8136

Twitter: @C_T1

Mail: palabrasdeotro@gmail.com